Milano Virtus Bologna, dove vederla: è l’ora del derby d’Italia

Bologna, 18 marzo 2023 – Tutto in 40’. Il primo posto al termine della regular season e quindi il relativo vantaggio del fattore campo si deciderà dalla prossima palla a due tra A7 Emporio Armani Milano e Virtus Segafredo Bologna, in programma domani dalle 18 al Forum di Assago.

Reduce dal ko di EuroLega con Monaco, in casa dell’Olimpia, a sua volta sconfitta nell’ultimo turno di EuroLega, scenderà una Virtus incerottata con in forse Alessandro Pajola, Iffe Lundberg e Milos Teodosic. A seguito del riacutizzarsi di problemi fisici verificatosi al ritorno dalla trasferta di Monaco, un eventuale impiego nella gara verrà infatti valutato nella giornata di domani.

Restano per altro indisponibili Isaia Cordinier e Semi Ojeleye, mentre Gora Camara sarà al seguito della squadra, andrà a referto, ma non sarà disponibile in quanto non ancora abilitato ad allenamenti con contatto.

A presentare la sfida che vale un bel pezzo di stagione regolare sia per bianconeri che per Milano è l’Assistant Coach Andrea Diana.

“Incontriamo una squadra che, nonostante i tanti infortuni nel corso della stagione, ha sempre mantenuto una grande solidità dal punto di vista difensivo. Con il rientro degli infortunati e l’inserimento in corsa di Cabarrot e Napier hanno incrementato anche la loro efficienza a livello offensivo. Ci sarà bisogno prima di tutto di avere un grande controllo emotivo durante la gara e giocare con grande disciplina per tutti i 40′. Le chiavi della partita saranno sicuramente il controllo dei rimbalzi e cercare di limitare le palle perse”.

Ben 193 i precedenti del derby d’Italia. Milano è avanti sia nel computo totale (109-84) che per le gare in casa (70-24). In questa stagione Milano e Virtus si sono già affrontate 3 volte: una nella gara di andata giocata a Bologna e vinta da Milano per 74-96, una nella Semifinale di Supercoppa giocata a inizio stagione a Brescia e vinta dalla Segafredo per 64-72 e una nella gara di andata di Eurolega giocata al Forum e vinta dalla Virtus per 59-64.

Tante le assenze anche nelle fila milanesi, con il grande ex del confronto, Ettore Messina, che dovrà fare a meno di Hall, Pangos, Shields, oltre a Datome e Biligha.

Arbitri – Direzione di gara affidata al trio Mazzoni, Giovannetti e Borgioni.

Radio & Tv – Diretta su Eleven Sports, Nove e radio su Nettuno Bologna Uno.



