Milazzo Fiat promove a melhor chance do ano de sair de veículo 0km com câmbio automático

IPVA 2023 grátis, taxa zero para financiamento, bônus na troca e pronta-entrega são algumas das condições oferecidas para modelos como Argo, Pulse, Cronos, Fastback e Toro. São diversas vantagens para quem quer comprar um carro novo

Divulgação/Milazzo Fiat

Durante os dias 17 e 26 de fevereiro a Milazzo Fiat de Bauru e Marília realiza o Festival do Câmbio Automático Fiat. A campanha traz diversos benefícios aos interessados em adquirir um veículo automático e garante condições especiais como IPVA 2023 grátis, taxa zero, bônus de até R$ 6.000,00 no usado na troca e opções de automóveis a pronta-entrega. Em destaque estão os modelos automáticos Fiat Argo 1.3 Drive, Pulse 1.3 Drive, Cronos 1.3 Drive, Fastback Audace e a Toro Endurance.

Lançado em janeiro de 2023, o Fiat Argo 1.3 Drive com a opção de câmbio automático CVT já é um dos participantes da campanha. O modelo sai pelo valor de R$ 89.990,00 e a melhor avaliação do usado do cliente na troca. A versão é a mais competitiva do Brasil, com menor valor no mercado e está ainda mais potente e econômica.

O Pulse 1.3 Drive e o Cronos 1.3 Drive também contam com excelentes condições com bônus de até R$ 6.000,00 no usado do cliente na troca, além de IPVA 2023 grátis para o Pulse e taxa zero em 24 vezes e pronta-entrega para o Cronos. Já a Toro Endurance está com valor promocional de R$ 140.990,00 e IPVA 2023 grátis.

O Fiat Fastback na versão Audace é vendido a pronta-entrega por apenas R$ 129.990,00, IPVA 2023 grátis, bônus de até R$ 6.000,00 no usado do cliente e taxa zero para financiamento. O modelo lançado em 2022 foi o grande destaque do ano e além do motor turbo, porta-malas de 600l e central multimídia de 10,1″. Essa versão ainda conta com sistemas de segurança de frenagem autônoma de emergência, alerta de saída de faixa, freio de estacionamento eletrônico e muito mais.

A Semana do Câmbio Automático segue até o dia 26 de fevereiro

Divulgação/Milazzo Fiat

Serviço

As condições do Festival do Câmbio Automático da Milazzo Fiat são válidas até o dia 26 de fevereiro de 2023. Vá até a unidade mais próxima e aproveite:

Milazzo Fiat Bauru – Avenida Nações Unidas , 32 – Jardim Panorama – Bauru. Telefone: (14) 3204-0797;

Milazzo Fiat Marília – Rua Doutor Reinaldo Machado, 30 – Fragata – Marília. Telefone: (14) 3402-3500.

WhatsApp: (14) 3042-0539.

Participe da Semana do Câmbio Automático

pappa2200