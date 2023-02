Milho para silagem começa a ser colhido em Jaru, RO

Expectativa é que sejam produzidas cerca de 80 toneladas de silagem. Colheita de milho para silagem em Jaru (ro)

Reprodução/Prefeitura de Jaru

O milho, usado para produção de silagem, começou a ser colhido em Jaru (RO). A expectativa é que sejam produzidas cerca de 80 toneladas de silagem.

De acordo com a prefeitura do município, o produtor que tiver interesse pode procurar a Secretaria Municipal de Agronegócio e Meio Ambiente para fazer um requerimento da colheita.

“O interessado tem que apresentar um requerimento, com os documentos pessoais e do imóvel e se tiver como encaixar o atendimento, que é feito por ordem de chegada, a gente vai e faz o atendimento”, explicou Cleverson Barbosa, secretário municipal de meio ambiente e agronegócio.

Toda a ação é realizada com maquinários e equipe própria da prefeitura, através do programa municipal de incentivo à agricultura familiar Campo Produtivo.

O suplemento é utilizado na engorda de rebanho confinado, suplementação para vacas leiteiras e animais mantidos no pasto, além de servir como reserva de alimento, principalmente no período de estiagem prolongada.

Segundo o secretário executivo, já foram colhidos dois hectares de milho no município.

