milho:-produtores-sergipanos-fazem-investimentos,-desafiam-o-clima-e-colhem-resultados

Em 2022, o estado registrou safra recorde de grãos com crescimento de 17,5%, em relação ao ano anterior. Plantação de milho

Arquivo/Josivaldo Goes dos Passos

Com uma safra recorde de 887.178 toneladas, a produção de milho em Sergipe cresceu 17,5% em 2022, em relação ao ano anterior, de acordo com o Levantamento Sistemático da Produção Agrícola (LSPA), publicado pelo IBGE em dezembro de 2022.

Entre os investidores em Sergipe, que ajudaram a concretizar esse crescimento está o produtor do município de Frei Paulo, Josivaldo Goes dos Passos, de 52 anos, que atua no plantio do milho há 25 anos.

“Eu comecei minha vida trabalhando no campo, produzindo milho em pequena escala, mas o negócio foi aumentando ao longo dos anos, fui adquirindo maquinário e investindo no próprio negócio, valeu a pena”, disse o produtor.

Segundo ele, cerca de 10 funcionários trabalham focados na produção do milho, em propriedades nos municípios de Frei Paulo, Pinhão e Carira e essa equipe costuma ser ampliada durante o período de colheita. Além disso, Josivaldo também atua como pecuarista e avicultor. Para expandir o plantio de milho, que atende a demanda de clientes dos estados de Alagoas, Pernambuco, Paraíba e Sergipe, Josivaldo investiu em uma linha de crédito do Banco do Nordeste (BNB) e hoje possui cerca de 1.100 hectares destinados ao plantio do grão, uma área que corresponde a cerca de 1.000 campos de futebol.

Com o foco na expansão dos negócios ele destacou que o aporte investido foi gasto com maquinários e tecnologia.

“ Usamos tecnologia e maquinário de ponta, com GPS, piloto automático e contratamos maquinistas profissionais quando necessário. Temos tudo que há de melhor para fazer o plantio e colheita”.

Após ter uma safra considerada muito boa em 2022, o produtor faz planos para 2023. “Vamos começar a comprar os adubos, ureia e fertilizantes para a produção, que começa no final de abril e vai até meados de junho”.

Sobre o futuro dos grãos em suas propriedades, ele diz que os dois filhos já trabalham diretamente na produção e ele sonha ver as três netas também tocando o negócio. “ Quero que elas estudem e adquiram conhecimento tanto na agricultura, como na pecuária e avicultura. Para dar continuidade ao nosso trabalho e suporte à família”, disse.

Plantação de milho em Sergipe

Arquivo/Igor Feitosa Araujo

Outro exemplo de produtor que trabalha em um negócio familiar, é o do servidor público, Igor Feitosa Araújo, de 41 anos, que se divide profissionalmente para dar continuidade ao trabalho iniciado pelo pai e ampliado por ele.

“Percebi o crescimento do milho em outras regiões do estado e há 11 ou 12 anos resolvi investir no negócio”, disse.

Plantação de milho em propriedade de Sergipe

Arquivo/Igor Feitosa Araujo

Com uma produção distribuída em quatro propriedades, com cerca de 300 hectares, nos municípios de Itabi e Gararu. Igor disse que buscou apoio financeiro para crescer o negócio, através de uma linha de crédito por conta do alto custo de produção. Além disso, ele também contratou um seguro para a operação.

“Nossa região é muito seca. Nossa janela de plantio é curta, então a linha de crédito nos permite comprar os insumos antecipadamente, para quando o plantio for iniciado, todo o material esteja na fazenda e assim consigamos aproveitar o máximo o período chuvoso de nossa região. Toda a operação está no seguro”, explicou.

Milho colhido em propriedade de Sergipe

Arquivo Pessoal/Igor Feitosa de Araújo

De acordo com ele, a produção é vendida dentro do próprio estado, nos municípios de Itabi, Gararu, Nossa Senhora de Lourdes e Canindé de São Francisco. Além disso, parte da produção da colheita é para consumo próprio, sendo ofertada para vacas, de sua criação.

Sobre as safras dos últimos anos o produtor afirmou que a de 2021 foi altamente positiva. Já em 2022, pelo excesso de chuvas na região, a produção não foi satisfatória. Ele acrescentou também que produzir em Sergipe é um desafio maior do que em outras regiões, já que a sua produção está localizada em área de sertão.

“Para minimizar os efeitos da escassez de chuvas, usamos algumas estratégias. A primeira é sempre respeitar a janela de plantio. Temos quer se rápidos para aproveitar desde a primeira chuva até a última de nosso período chuvoso. Para isso, às vezes, precisamos arriscar e plantar “no seco”. Mas nada no empirismo, seguindo sempre as orientações de nossos técnicos. Utilizamos sementes de híbridos com histórico de resistência a períodos secos, com isso estamos tendo bons resultados. Sempre deixamos algumas áreas para testar alguns materiais e, caso o resultado seja positivo, utilizamos no ano seguinte. Investimos muito na nutrição da planta, quanto mais nutrida ela estiver, vai suportar um pouco mais ás adversidades climáticas”, disse o produtor.

Igor destaca ainda a importância em realizar o controle de pragas e doenças causadas por fungos, preparar o solo; utilizar uma população de plantas por hectare menor em que outras regiões (diminuir a competitividade entre plantas) e uma boa plantadeira, que possa lhe entregar o resultado esperado. ” Podemos dizer que apesar de tudo isso, alguns anos não é possível produzir. Aí entra a importância do custeio agrícola com seguro. Assim, conseguimos minimizar as perdas”.

Drone é usado para auxiliar na coleta de dados sobre o plantio de milho em SE

Arquivo Pessoal/Igor Feitosa de Araújo

Economia x plantio de milho

O secretário de Estado da Agricultura, Zeca da Silva, destacou a escala do crescimento da produção de milho em Sergipe. “O milho representa 52% da produção agrícola do estado. Esta cultura tem transformado cidades. É muito bom ver este otimismo no mercado. Fortalece a agricultura e melhora nossa economia. Temos em Sergipe hoje equipamentos de ponta que são utilizados nas maiores lavouras do mundo. O campo se transforma e a economia agradece”, disse.

Segundo dados do Banco do Nordeste (BNB), sobre os financiamentos para a cultura de milho em Sergipe foi registrado um aumento no volume de operações entre os anos de 2021 e 2022.

Vittorio Rienzo