Milincianeddi Chini, melanzane ripiene alla siciliana più buone che ci siano, il segreto? ecco si si mette nella teglia prima di infornare

Le Melanzane ripiene al Forno (Milincianeddi Chini) sono un piatto tipico siciliano, semplicissimo da preparare e di grande gusto. A spiegarci la ricetta è una nonna siciliana che ci rivela i segreti della tradizione per un piatto gustoso e fresco. Le melanzane piccole ripiene possono essere mangiate anche fredde quindi preparate il giorno prima e possono essere servite come antipasto, contorno o addirittura piatto unico per una saporita cena estiva o per un buffet di festa.

Melanzane ripiene, Ingredienti

8 melanzane piccole

10 pomodorini

1 bicchiere di salsa di pomodoro già pronta

2 cucchiai di capperi dissalati

1 cipolla rossa

olio extravergine d’oliva q.b

4 cucchiai di pangrattato

4 cucchiai di formaggio piccante grattugiato ( se non piace il piccante va bene anche la ricotta salata oppure i classici parmigiano e pecorino)

1 cucchiaio di basilico fresco tritato

Procedimento

Iniziamo la preparazione delle nostre melanzane ripiene. Quindi laviamo bene le melanzanine, tagliamo le due estremita e iniziamo a svuotrle della polpa con un cucchiaio cercando di non rompere la buccia esterna. Quindi mettiamo da parte la polpa ricavata in una ciotola. Quindi procediamo col lavare e tagliare a pezzettini i pomodorini cercando di togliere i semini che possono dare fastidio al palato. Mettere da parte anche questi da parte.

Quindi continuare la preparazione tagliando finemente la cipolla. Prendere una padella e metterla sul fuoco insieme all’olio d’oliva. Quindi aggiungere la cipolla e lasciarla indorare. Una volta dorata aggiungere la polpa delle melanzane che avremo tagliato in maniera grossolana e lasciare soffriggere per circa 2 minuti. Aggiungere anche i pomodorini tagliate a pezzetti, il sale e continuare la cottura con fiamma bassa per altri 5 minuti.

Una volta trascorso il tempo necessario aggiungere nella pentola i capperi, precedente ben lavati e dissalati in acqua tiepida, il cucchiaio di basilico, quindi mescolare per un minuto e spegnere il fuoco. In una ciotola versare il pangrattato e il formaggio grattugiato. La ricetta della tradizione siciliana prevede un tipo piccante ma a piacere può essere utilizzata la ricotta salata o parmigiano o pecorino. ( importante se si usa la ricotta salata è il dosaggio del sale nell’impasto che dovrà diminuire).

Quindi aggiungere nella ciotola il composto che avremo ottenuto nella padella e mescolare il tutto fino ad amalgamare tutti gli ingredienti. Quindi riempire le nostre melanzane con il ripieno così ottenuto. Al contempo prendere una teglia da forno e versare dentro quattro cucchiai d'acqua. Disporre le melanzane ripiene sulla teglia e cospargere su ognuna un cucchiaio di salsa già pronta. Infornare per 30 minuti a 200 gradi. Sfornare e gustare! Buon appetito.

