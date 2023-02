Militar da Aeronáutica é encontrado morto em Cabo Frio, no RJ

Segundo a PM, Luiz Eduardo de Oliveira Bezerra, de 19 anos, foi baleado; corpo estava na Estrada da Integração, no bairro Jardim Esperança. Luiz Eduardo de Oliveira Bezerra, de 19 anos, foi encontrado morto em Cabo Frio, vítima de arma de fogo

Arquivo

Um militar da Aeronáutica, de 19 anos, foi encontrado morto em Cabo Frio, na Região dos Lagos do Rio, nesta terça-feira (22), atingido por arma de fogo.

Segundo a Polícia Militar, o corpo de Luiz Eduardo de Oliveira Bezerra foi encontrado em área de mata na Estrada da Integração, no bairro Jardim Esperança, por volta das 10h30, após denúncias pelo 190. O local passou por perícia. O corpo foi levado para o Instituto Médico Legal da cidade.

A PM disse que “informações preliminares dão conta que ele estava hospedado na casa de familiares no Jardim Esperança. Por volta das 05:20 uma equipe da PM foi atender um chamado do 190 que denunciava que uma pessoa que estava no Condomínio Monte Carlo (Minha Casa Minha Vida) teria sido levada por marginais para uma Fazenda ao lado, porém naquele momento a equipe não achou. Mais tarde, por volta das 10:30h, chegou nova denúncia sobre o corpo na Estrada da Integração”, disse a Polícia Militar ao g1.

Ainda segundo a PM, o jovem era natural de Paracambi (RJ) e prestava serviço militar obrigatório no Campo dos Afonsos, no Rio de Janeiro.

A motivação do crime ainda é investigada. O caso foi registrado na 126ª DP, que informou que instaurou um inquérito para apurar as circunstâncias da morte.

O g1 aguarda da Polícia Civil confirmação do nome da vítima e mais detalhes sobre a investigação. O g1 também espera um retorno da Aeronáutica sobre o caso.

Essa reportagem segue em atualização.

Vittorio Rienzo