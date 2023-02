Militar do Exército e jovem são presos com skunk zona Oeste de Boa Vista

Os dois foram presos pela Polícia Militar no bairro Cidade Satélite. 25 invólucros de skunk foram apreendidos.

PMRR/Divulgação

Um militar do Exército, de 21 anos, e um jovem, de 20 anos, foram presos pela Polícia Militar com 25 porções de skunk. As prisões foram na terça-feira (7) no bairro Cidade Satélite, zona Oeste de Boa Vista.

Os dois estavam em carro de aplicativo quando foram abordados no condomínio Jatobá.

Questionado, o motorista do carro de aplicativo disse que estava apenas fazendo uma corrida para os dois jovens e foi liberado.

Com o militar foi encontrada uma grande quantidade de skunk na cintura. Segundo a PM, ele disse que estava no local para vender a droga. Já com o jovem de 20 anos foi encontrado quatro porções da droga.

Procurado, o Exército não enviou nota ao g1 sobre a prisão do militar.

Após abordar o militar, a PM foi até a casa dele, e apreendeu mais droga. O imóvel fica no bairro São Bento, zona Oeste de Boa Vista. Os dois foram encaminhados para o 5° Distrito Policial.

valipomponi