Militares ficam feridos em acidente com dois caminhões do Exército em Roraima

Militares seguiam em comboio de Manaus para Boa Vista quando o caminhão da frente freou devido a um buraco na pista e o veículo que seguia atrás colidiu na traseira. O caminhão que estava atrás colidiu com a traseira, deixando a cabine do veículo destruída

PMRR/Divulgação

Dois militares do Exército, um cabo e um soldado, ficaram feridos em uma batida com dois caminhões da corporação na noite dessa segunda-feira (13). O acidente foi na BR-174, no quilômetro 138, em Rorainópolis, ao Sul de Roraima.

Os dois caminhões do 6º Batalhão de Engenharia de Construção seguiam em comboio de Manaus para Boa Vista quando o da frente freou devido a buracos na pista. Assim, o que trafegava logo atrás bateu na traseira, deixando a cabine destruída.

Os dois militares feridos estavam no caminhão que bateu no da frente. O motorista, um cabo de 25 anos, teve ferimentos na testa. O passageiro, um soldado, que não teve a identidade divulgada, sofreu uma fratura na perna direita. Ambos foram levados para o hospital de Rorainópolis.

O motorista do carro da frente não se feriu. Logo após o acidente, a Polícia Militar foi acionada. O acidente foi registrado na delegacia de Rorainópolis.

Procurado, o Exército em Roraima não enviou resposta até a última atualização da reportagem.

Em nota, o Exército informou que o o cabo recebeu alta e a situação dele é acompanhada pela equipe de saúde do 6º BEC. Já o soldado foi transferido de Rorainópolis para o Hospital Geral de Roraima, em Boa Vista, onde foi feito um processo de tração no osso da perna para, futuramente, fazer uma cirurgia. Ele está consciente e estável.

Ufficio Stampa