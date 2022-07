millefoglie-di-carne-alla-siciliana,-dalla-farcia-profumata.-si-sciolgono-in-bocca,-la-ricetta-della-tradizione

La millefoglie di lonza di maiale, è un secondo piatto di carne sfizioso da gustare e facile da preparare. Per questa ricetta date sfogo alla vostra fantasia, potete farcire gli strati di lonza con gli ingredienti che avete in casa, oppure con quelli che più vi piacciono.

Nella ricetta che di seguito andremo a preparare, ho farcito le fettine di lonza, con il prosciutto cotto, delle melanzane e della scamorza. In questa occasione ho preparato delle porzioni singole, ma potete tranquillamente rivestire con le fettine di lonza, la base di una pirofila, disporci sopra il condimento scelto, e formare minimo tre strati.

Millefoglie di carne alla siciliana, Ingredienti:

300 gr di fettine di lonza di maiale

100 gr di prosciutto cotto a fettine

1 melanzana

150 gr di pomodorini

1 spicchio d’aglio

Olio evo

150 gr di scamorza affumicata

Olio evo

Farina

Sale

Burro

Procedimento:

Per preparare la millefoglie di lonza di maiale, iniziate a lavare la melanzana, eliminare il picciolo, tagliarla a fiammifero. In una capiente padella, mettere un giro d’olio evo, e friggere le melanzane. Appena saranno fritte, mettetele su un foglio di carta assorbente.

Nello stesso olio fate imbiondire leggermente l’aglio ed eliminatelo, unite i pomodorini tagliati in quattro, e fate cuocere per circa quindici minuti, regolate di sale, aggiungete le melanzane ed amalgamate bene.

A questo punto, infarinate leggermente le fettine di lonza, in una capiente padella, mettete il burro ed un filo d’olio evo, fate rosolare le fettine di lonza. Disponete un terzo delle fettine di lonza su una leccarda foderata con la carta forno, posizionate un poco di prosciutto cotto, poi le melanzane e la scamorza, coprite con un’altra fettina di lonza e ripetete l’operazione.

Completate con la terza fettina di lonza, cospargetele con il condimento rilasciato in fase di cottura e qualche pezzetto di scamorza. Infornate in forno preriscaldato a 200° per dieci minuti. Sfornate, servite e gustate calde.

Millefoglie di carne alla siciliana, dalla farcia profumata. Si sciolgono in bocca, la ricetta della tradizione scritto su Più Ricette da Michele.