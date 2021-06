Milly Carlucci, addio clamoroso alla Rai. Berlusconi la seduce: dove è andata?

Milly Carlucci non sarà più alla Rai? Spunta la notizia di una presunta collaborazione con Mediaset, qual è la verità? I dettagli.

Milly Carlucci è da tutti conosciuta per la sua professionalità nel mondo della televisione che la rende unica. Ballando con le stelle da più di un decennio tiene testa a tanti programmi ed è grazie alla sua conduzione che ottiene ottimi risultati.

La presentatrice è determinata e sempre pronta a mettersi in gioco, per questo ha preso una decisione che potrebbe cambiare ogni carta in tavola. Ecco cosa sta succedendo.

Milly Carlucci: cambio inaspettato, qual è la verità?

Ballando con le stelle sta per tornare a scaldare i sabati sera degli italiani, Milly Carlucci e gli autori stanno lavorando alla nuova edizione affinché tutto vada nel verso giusto.

Intanto, sul web si parla di un cambio di azienda. La presentatrice tanti anni fa avrebbe lavorato alle reti Fininvest di Silvio Berlusconi. Era il 1983, quando ricevette il ruolo di primadonna nel varietà Risatissima dove è stata affiancata da comici come Lino Banfi, Ric e Gian e tanti altri.

Successivamente è tornata alla Rai per poi ritrasferirsi nel 1987 alla Fininvest dove ha esordito con il varietà Evviva che però è stato sospeso dopo poche puntate per bassi ascolti. Nel 1988 fu la conduttrice dell’edizione del varietà Vota la voce, l’anno seguente lo show estivo Bellezze al bagno ispirato a Giochi senza frontiere.

Ma a quanto pare la Carlucci non ebbe molto successo lontano dalla Rai, così la donna è stata richiamata in patria e da lì non se n’è più andata.

I fan non vedono l’ora di rivederla sul piccolo schermo con tante novità per il programma Ballando con le stelle, tra i possibili concorrenti Bianca Guaccero conduttrice di Dettofatto. Stando ad alcune indiscrezioni, questa volta non sarà presente il noto giudice Guillermo Mariotto. Per il momento però nulla di certo.