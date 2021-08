milly-carlucci-ancora-veleno-su-raimondo-todaro-“il-suo-addio-…”

Milly Carlucci in autunno tornerà al timone di Ballando con le stelle la trasmissione di Rai 1 che ha sempre raccolto tantissimi consensi anche dalla concorrenza infatti, la stessa Maria De Filippi, in occasione di un’intervista aveva detto che lei Tu si que vales, la trasmissione che va in concorrenza con Ballando, la registra e, dunque, il sabato sera si gode lo spettacolo che offre la Rai con Milly Carlucci al timone.

Milly Carlucci e la fine del rapporto lavorativo con Raimondo Todaro

Ormai è sicuro che Raimondo Todaro ha lasciato il cast di Ballando con le stelle dopo 17 anni e si è probabilmente inserito in quello di Amici. Il dubbio, infatti, è ancora in piedi Todaro continua a dire che, anche se gli pacerebbe tanto non ha ancora ufficializzato nulla. In ogni caso ha salutato la sua famiglia di Ballando ed è pronto per nuove avventure che, certamente, per lui saranno entusiasmanti.

Però, Milly Carlucci è rimasta con l’amaro in bocca, a suo dire, non tanto perchè Todaro l’ha abbandonata quanto per le modalità con cui lo ha fatto. E così la Carlucci è tornata sull’argomento e ha dichiarato, in occasione di un’intervista rilasciata al settimanale DiPiù: “Todaro? Al di là delle modalità con cui si è consumato questo addio ripeto quello che ho già detto: gli auguro in bocca al lupo”.

Ora pare che la Carlucci stia puntando ad avere nel cast, anche solo come “ballerino per una notte” il campione olimpico Marcell Jacobs e sia molto impegnata con questa trattativa.

Raimondo Todaro e la risposta velenosa a Milly Carlucci

Raimondo Todaro, dopo che ha ufficializzato il suo abbandono a Ballando con le stelle tramite un post sui social, ha letto, il commento che la Carlucci ha fatto e ha controbattuto così: “Leggo con molta tristezza il post di Milly. Di voci nel nostro ambiente ne circolano e anche tante, a volte sono vere a volte no, e qualora vi fossero delle trattative in corso non vedo che male ci possa essere, anzi mi auguro che arrivino presto nuove opportunità”.

Todaro continua a dire che allo stato non c’è una “trattativa con un’altra produzione” che dovrebbe essere quella di Amici ma ha tenuto a chiarire un punto: se non ha detto al Milly Carlucci la sua decisione di lasciare Ballando di persona è stato solo perchè è risultato positivo al Covid proprio nei giorni in cui aveva preso la sua decisione: “Avrei incontrato con immenso piacere Milly per comunicargli la mia decisione a voce (cosa che tra l’altro ci siamo ripromessi di fare appena io sarò guarito), ma 5 giorni fa sono risultato positivo al Covid e quindi sono in isolamento a casa, ma forse questo le voci che circolano non l’hanno riportato. Ho preferito avvisarla subito della mia decisione poiché spero di negativizzarmi in fretta, ma qualora così non fosse, le avrei comunicato troppo tardi rispetto all’inizio del programma la mia decisione e ciò avrebbe causato, forse, un disagio”.