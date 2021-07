milly-carlucci,-che-colpo-a-ballando:-arriva-l’artista-inaspettato-nel-cast-del-programma

Ecco chi qual è il nome del personaggio che potrebbe presenziare alla nuova edizione del programma di Milly.

Milly Carlucci, presentatrice tv (Instagram)

Milly Carlucci è una conduttrice molto popolare che, nel corso degli anni, ha presentato numerosi programmi, dopo aver definitivamente chiuso la carriera di attrice. In Rai, infatti, l’abbiamo vista a Scommettiamo che…?, Luna Park, Pavarotti & Friends, Il cantante mascherato e, soprattutto, a Ballando con le stelle.

Già da giovanissima, la showgirl ha partecipato a concorsi di bellezza, anche sei i genitori avrebbero voluto che si dedicasse agli studi di architettura che, però, lei presto abbandonò, non sentendosi portata per questo tipo di percorso.

Affascinata dal mondo dello spettacolo, quindi, cercò di entrare ben presto nell’ambito televisivo. Approdò anche a Mediaset, prima di stabilirsi poi in Rai. Anche la sorella Gabriella è piuttosto conosciuta per aver condotto alcune trasmissioni e anche per essere una nota parlamentare.

La bionda presentatrice si è sposata negli anni Ottanta con l’ingegnere Angelo Donati e insieme hanno avuto due figli Angelica e Patrick.

Comunque sia, Ballando con le stelle continuerà anche nella prossima stagione televisiva e, a quanto pare, si vociferano già delle novità interessanti.

Una novità sicuramente interessante per Ballando

Molti sono stati i concorrenti che hanno preso parte a questo famoso talent. Vip di spicco, insomma, che hanno certamente aiutato a far salire gli ascolti. E sembra che prossimamente ne vedremo delle belle grazie ad altri personaggi importanti.

Morgan in uno scatto sui social (Instagram)

Morgan, infatti, si dice che potrebbe essere uno dei partecipanti al programma. TPI infatti ha ipotizzato che il cantante avrebbe accettato la proposta. Certo, ora, non è ancora del tutto sicuro, ma ci sono delle buone ragioni per pensare che ci sarà.

Da quel che si sa, quindi, Marco Castoldi, questo il suo vero nome, avrebbe incontrato nei giorni scorsi la produzione della trasmissione. Se fosse vero, perciò, lui farebbe ritorno a Ballando dopo ben lunghi cinque anni. Quella volta, il musicista aveva fatto il ballerino per una notte.

C’è da dire, però, che la conferma ufficiale non è ancora arrivata dall’ex giudice di X Factor, programma in cui si era distinto particolarmente per la sua severità e per la capacità di giudicare in maniera del tutto obiettiva le esibizioni del talent show.