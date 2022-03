Milly Carlucci furiosa con la Rai: “A Ballando con le Stelle cambiano tutto, ecco chi non vogliono più in giuria”

La Rai sta già lavorando al palinsesto per la prossima stagione e una delle novità più interessanti è lo slittamento di Ballando con le Stelle direttamente al 2023. Sembra infatti che a settembre il talent show di Milly Carlucci non farà come al solito il suo debutto, ma dovrà aspettare la fine del Festival di Sanremo, e quindi andrà in onda direttamente nel 2023. Incerta invece sarà la messa in onda di Il cantante mascherato, altra trasmissione della presentatrice che potrebbe non vedere la luce. Per il momento nessuna voce è stata confermata dalla rete di Stato ma il sito Dagospia, sempre molto informato, lo da quasi per certo.

Il motivo che avrebbe spinto la Rai a prendere questa difficile decisione sarebbe un evento molto importante che verrà trasmesso sul primo canale. Stiamo parlando dei mondiali di calcio in Quatar 2022, che sicuramente coinvolgeranno un gran pubblico e che avranno inizio il 21 novembre 2022. La rete di Stato sta quindi lavorando al suo palinsesto per lasciare spazio alla competizione. Diventerebbe quindi impensabile la messa in onda di Ballando con le Stelle, che ha bisogno di una continuità, sabato dopo sabato, senza subire spostamenti a causa delle partite di calcio.

E’ la prima volta che il talent show di Milly Carlucci subisce un tale cambiamento. Sono ormai venti anni che lo show va avanti con successo, senza dover subire molte variazioni. Abbiamo visto i maestri di danza a Ballando con le Stelle crescere, innamorarsi, formare famiglie, e qualcuno dei più famosi quest’anno è arrivato anche a dover lasciare a causa dell’età avanzata. La presentatrice dovrà accettare il fatto di veder slittare la sua trasmissione. Ma siamo sicuri che il pensiero di annullare Il cantante mascherato la farà andare su tutte le furie nei confronti della Rai. I mondiali di calcio, però, hanno la precedenza.

Le novità a Ballando con le Stelle non sono finite qui. Si vocifera anche che nella prossima stagione si vedrà un importante cambiamento della giuria. I cinque personaggi designati per votare i concorrenti sono sempre oggetto di molte polemiche, ma contribuiscono in gran parte alla creazione dello show della Rai che, come tutti gli altri, vuole la sua dose di litigi e di trash. A noi sembrano perfetti così come sono: Ivan Zazzaroni, Fabio Canino, Carolyn Smith, Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto hanno caratteri diversi, idee diverse, simpatie diverse, e ci donano sempre grandi soddisfazioni.

Ma adesso sembra che sia tra gli addetti ai lavori di Ballando con le Stelle che tra il pubblico si stia facendo strada l’idea di inserire un nuovo giurato. Stiamo parlando di Simone Di Pasquale, uno dei ballerini che ha cominciato il programma della Rai sin dal suo primo anno di nascita, e che quest’anno ha abbandonato riconoscendo di non avere più l’età per fare questo mestiere. Sicuramente il suo è un nome che metterebbe d’accordo proprio tutti, e sembra anche che l’uomo sia tra i favoriti di Milly Carlucci. C’è da capire se si tratterebbe di una aggiunta o di una sostituzione.

