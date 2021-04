milly-carlucci-furiosa-per-il-repost-volgare-di-ballando:-l’ira-della-conduttrice

Milly Carlucci è adirata, anzi furiosa per quel che è accaduto nelle scorse ore sui social. L’account ufficiale di Ballando con le Stelle, su Twitter, ha repostato un commento volgarissimo. L’episodio, con ogni probabilità, non è stato volontario ma frutto di un errore da parte di chi gestisce i profili della popolare trasmissione della rete ammiraglia Rai, che non esclude nemmeno la pista ‘hackeraggio’. Fatto sta che, haker, volontarietà o no, la frittata è stata fatta. Ed ha pure provocato un gran baccano in rete diventando virale in un amen. Sulla vicenda ha speso delle parole anche la Carlucci, che si è espressa con un paio di ‘cinguettii’.

“È un fatto gravissimo e intollerabile. Seguirò fino in fondo gli sviluppi“. Non usa mezzi termini la conduttrice per commentare lo scivolone social che sta provocando pure un danno di immagine al ‘brand’ Ballando con le Stelle.

Sempre su Twitter la Carlucci ha aggiunto: “Mi è stato segnalato che dall’account di Ballando con le Stelle è stato effettuato il retweet di un messaggio volgare e di cattivo gusto. Ho subito avvisato i miei referenti in Azienda che avevano già provveduto a far cancellare il retweet e stanno procedendo agli accertamenti del caso”. Chi mai avrà innescato il patatrac?

Ballando con le Stelle, il caso del retweet volgare e fuori luogo

“Sapete cosa mi manca del mio lavoro? Succhiare il ca..o del mio capo nei cessi era una cosa che amavo. Da Morire”. Questo il messaggio volgare, di cattivo gusto e per nulla divertente che è stato retweettato dall’account ufficiale di Ballando con le Stelle. Il caso non si è affatto risolto con una risata e via. Troppo grave, sia per Milly Carlucci che per i vertici di Viale Mazzini. Infatti, oltre alla conduttrice dello show, sulla vicenda si è espressa pure Rai Digital che ha diffuso un comunicato stampa.

Nella fattispecie, la nota, in primis si scusa per quanto avvenuto sui profili social della trasmissione del sabato sera di Rai Uno, poi assicura che si sta facendo di tutto per capire la dinamica che ha portato a un episodio del genere. L’accaduto sembra, al momento, essere stato “frutto di un accesso non autorizzato”, precisano dalla Rai.

Insomma, il servizio pubblico Rai non esclude l’ipotesi che il profilo sia stato “hackerato”. Tuttavia sembra una pista non del tutto percorribile perché solitamente, quando un profilo viene hackerato, vengono diffusi diversi messaggi ‘strani’. In questo caso invece c’è stato solo un retweet, poi prontamente cancellato. Le indagini proseguono, se ne saprà qualcosa di più nelle prossime ore.