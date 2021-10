Milly Carlucci irriconoscibile, lo scatto è assurdo. Fans infuriati: “l’avete rovinata”. Ecco la foto

Alfonso Signorini ha pubblicato sul suo settimanale Chi una fotografia di Milly Carlucci estremamente ritoccata, ricevendo il biasimo dei lettori che hanno accusato il giornale di esagerare con photoshop. La post produzione è diventata ormai parte integrante di ogni pubblicazione. Se già sui social ogni persona utilizza filtri (e non solo) per migliorare la propria immagine, sui giornali questo avviene in forma professionale. Così, ci siamo abituati a vedere modelle perfette e senza alcun difetto. Un’immagine della bellezza fasulla che è sempre più importante riconoscere come tale.

Anche i protagonisti del piccolo schermo cedono a qualche ritocco. In questo caso, Milly Carlucci sulla copertina di Chi ha un viso evidentemente ringiovanito. La conosciamo da tantissimi anni, è la reginetta del sabato sera della Rai e sta invecchiando in maniera formidabile. Bella, impeccabile, le sue rughe danno solo maggiore espressione al suo viso e il suo sorriso rimane splendente. Milly non ha nulla di invidiare alle più giovani colleghe. La sua carriera è stata e continua a essere brillante. Al punto di aver battuto ripetutamente lo stesso Alfonso Signorini in fatto di share.

Sono due anni che il direttore di Chi è al timone del Grande Fratello Vip, che l’anno scorso si è scontrato, nella serata del venerdì, con il nuovo esperimento di Milly Carlucci: Il cantante mascherato. Il risultato è stato una vittoria ottenuta dalla Rai. All’epoca, alle accuse di Alfonso Signorini di aver avuto troppa concorrenza da parte della rete di Stato, la presentatrice rispose subito senza mezzi termini: “Noi eravamo al venerdì e torniamo al venerdì. In questo mese al venerdì non c’era il GfVip”, facendo comprendere che era stata la Mediaset a rispondere alla sua trasmissione, non viceversa.

Oggi i rapporti tra Milly Carlucci e Alfonso Signorini sono più sereni e la donna è comparsa sulla sua copertina. Ma i lettori si sono lamentati dell’evidente ed esagerato utilizzo di photoshop. Una persona, in particolare, gli ha scritto nella posta dei lettori lamentandosi della copertina, che è ben presto diventata virale sui social. Il direttore ha quindi dovuto rispondere alla questione: “Le foto della signora Carlucci mi sono arrivate dal fotografo esattamente come lei le ha viste pubblicate. Le assicuro che, vedendola di persona, ogni volta mi sono sempre stupito della sua eterna giovinezza. Un apparato genetico da studiare”.

Alfonso Signorini vuole far intendere che è la stessa Milly Carlucci e mantenere un aspetto sempre giovane. Ma l’utilizzo della post produzione è fin troppo evidente e il viso della conduttrice appare fresco e riposato come quello di una quarantenne. Si sa che le copertine non mostrano la realtà e questi episodi ci fanno chiaramente capire che anche le giovani modelle non sono come appaiono. Nello scatto la padrona di casa di Ballando con le Stelle posa accanto ad Andrea Iannone, motociclista ed ex fidanzato di Belen Rodriguez che oggi è un concorrente del talent show.

L’articolo Milly Carlucci irriconoscibile, lo scatto è assurdo. Fans infuriati: “l’avete rovinata”. Ecco la foto proviene da Più Donna – Notizie di Gossip, Spettacolo, Moda e Attualità.