milly-carlucci,-quanto-guadagna-la-conduttrice?

Milly Carlucci è una delle conduttrici più amate dai telespettatori. Ma quanto guadagna in Rai? Ecco alcuni numeri.

La conduttrice Milly Carlucci

Conduttrice amatissima, è uno dei volti di punta della rete ammiraglia della Rai. Milly Carlucci, all’anagrafe Camilla Patrizia Carlucci, è ormai una delle presentatrici storiche di Viale Mazzini. La Rai, nel 2020, le ha affidato due grandi trasmissioni che Carlucci ha portato al grande successo, ovvero Ballando con le stelle e Il cantante mascherato. Questa sera, venerdì 29 gennaio, Carlucci condurrà la prima puntata della seconda edizione del format che l’anno scorso ha avuto un grandissimo successo. Non solo conduttrice: Milly Carlucci è stata anche attrice di successo. Ma a quanto ammonta il suo patrimonio?

Desta sempre molta curiosità per il grande pubblico il cachet dei conduttori Rai. Per Milly Carlucci sono stati anni di grandi successi. Reduce dal successo di Ballando con le Stelle, la conduttrice è tornata negli studi de Il cantante mascherato. Ad ogni modo, i più pagati da Viale Mazzini risultato essere Carlo Conti, Fabio Fazio, Bruno Vespa e Alberto Angela. A questi si è aggiunto Amadeus, il cui cachet è aumentato considerevolmente in qualità di direttore artistico e conduttore de Il Festival di Sanremo 2021. I compensi di questi conduttori vanno da 1 a 2 milioni e mezzo di euro all’anno. Per quando riguardi Milly Carlucci, i guadagni sono più bassi.

Lo stipendio di Milly Carlucci

Tornando a Milly Carlucci, la conduttrice per la scorsa edizione di Ballando con le Stelle, avrebbe guadagnato, stando alle voci di Viale Mazzini, una cifra vicino ai 400mila euro a stagione. Ma degli altri guadagni si sa davvero poco, anche per volontà della stessa conduttrice, come spiegò lei stessa in una recente intervista. Ha infatti spiegato Carlucci: “Non svelo la mia retribuzione perché in momenti di difficoltà sociale, come quelli che viviamo, le cifre televisive accendono l’odio”.

E ancora: “Ma uno show che va bene come Ballando fa guadagnare all’azienda non migliaia ma milioni di euro. Abbiamo otto blocchi pubblicitari, cosa che nessuna televisione commerciale fa”. Carlucci vive in un bellissimo appartamento nel centro di Roma, insieme a suo marito Angelo Donati, ingegnere ed imprenditore. I due si sono sposati nel 1985 ed ha due figli, Angelica e Patrick.

