milly-carlucci-risponde-a-signorini-e-sgancia-l’affondo:-le-indiscrezioni

Milly Carlucci risponde a Signorini e lancia una bella notizia per i suoi fan. In arrivo Il Cantante Mascherato e non solo

Milly Carlucci è pronta a tornare in prima serata su Rai 1 da domani sera con il suo nuovo programma, Il Cantante mascherato. Un programma attesissimo e pieno di curiosità che ha fatto il suo esordio lo scorso anno ed è piaciuto tantissimo al grande pubblico.

Chi saranno quest’anno i big che si nascondono dietro le maschere? Tutto top secret ovviamente. In vista dell’inizio la conduttrice si è raccontata su Tele Sette. “Non immaginavo si rivelasse un successo” ha ammesso la Carlucci spiegando che l’Italia è stato il terzo Paese al mondo a lanciare il format che ora è già arrivato in altri 40 Paesi.

E poi rivela: “quando parti con una nuova proposta è sempre un rischio” ma lei che di prime serate se ne intende non ha paura di provare e sperimentare come non teme la sfida della concorrenza. Per Alfonso Signorini che sarà al timone del Grande Fratello Vip la Carlucci ha rifilato una bella bomba.

Milly Carlucci contro Signorini: “ancora molto da sperimentare”

Carlucci e Signorini sul campo da guerra per aggiudicarsi il venerdì sera. Chi la spunterà? È tutto da vedere ma entrambi si mostrano molto sicuri di sé.

Da un lato ci sarebbe il direttore di Chi che secondo le prime indiscrezioni che trapelano dalle registrazioni di Casa Chi avrebbe detto: “Cosa volete che mi faccia una Milly Carlucci?” intendendo dire che sta preparando una puntata bomba del suo programma. C’è chi addirittura ipotizza che il campione Walter Zenga possa essere in studio per confrontarsi con il figlio.

Dal canto suo la Carlucci assicura non solo che tutto è fatto nelle norme anti-Covid con massima sicurezza ma poi si sbilancia e ammette che per lei le novità non sono finite.

Per lei tanti progetti da realizzare e in molti hanno visto in questo una vera risposta alle affermazioni di Signorini. “Nel lavoro sono una super specialista in prime serate – ha chiosato – Quindi ho ancora molti spazi in palinsesto da sperimentare”.