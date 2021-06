Milly Carlucci, tutti spiazzati: la decisione improvvisa è stata appena comunicata e riguarda un’amatissima trasmissione di Rai Uno.

Milly Carlucci, tutti spiazzati: la decisione improvvisa è stata appena comunicata e riguarda un’amatissima trasmissione di Rai Uno (Fonte Instagram)

È tempo di vacanze per i principali programmi della nostra tv. Come ogni estate, moltissime trasmissioni amate sono in pausa, per poi ritornare a partire da settembre. E alcune novità sono state annunciate proprio nelle ultime ore, con l’annuncio del nuovi palinsesti Rai. Tantissimi sorprese per i telespettatori, che avranno un autunno ricco di programmi e serie tv.

LEGGI ANCHE —> Milly Carlucci, sapete qual è la sua più grande passione? Ha cominciato da giovanissima!

Non tutte le trasmissioni, però, inizieranno a settembre. È il caso di uno dei programmi più seguiti della Rai, condotto da Milly Carlucci. La decisione ha colto tutti di sorpresa, scopriamo tutti i dettagli.

Segui anche il nostro canale INSTAGRAM: vi regaliamo scoop, meme e intrattenimento —> CLICCA QUI

Milly Carlucci, tutti spiazzati: la decisione improvvisa della Rai è appena arrivata

Una stagione televisiva ricca di sorprese, quella dell’autunno 2021. A partire da settembre, tantissimi programmi torneranno in onda e tanti nuovi show debutteranno. Come “Da Grande”, il nuovo programma di Alessandro Cattelan, che debutterà su Rai Uno il sabato sera, a partire da settembre. Ma cosa ne sarà di Ballando con le stelle?

È proprio questo di cui vogliamo parlarvi: la trasmissione dedicata alla danza slitterà e non andrà in onda a settembre, come inizialmente previsto. La nuova edizione di Ballando con le stelle dovrebbe partire invece verso la metà di ottobre 2021. Una decisione che ha spiazzato tutti: i telespettatori si aspettavano di vedere le star alle prese con il ballo subito dopo l’estate. Il programma andrà in onda regolarmente di sabato sera su Rai Uno.

( Fonte Instagram)

Insomma, toccherà soltanto aspettare qualche settimana in più ma niente paura! Ballando con le stelle tornerà ad emozionarvi e a farvi ballare al ritmo di salsa, cha cha cha e paso doble. E a voi, chi piacerebbe vedere sulla famosa pista di Rai Uno? Anche quest’anno tantissimi personaggi amati nel cast!