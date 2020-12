milly-carlucci,-un-natale-diverso:-le-tristi-parole-della-presentatrice

Questo Natale sarà diverso per milioni di persone che non potranno celebrare insieme ai propri cari, tra questi anche Milly Carlucci che ha raccontato come passerà le feste

Milly Carlucci si è raccontata alle pagine del settimanale Chi dove ha parlato dei suoi prossimi progetti lavorativi e in particolare del Natale e di come passerà le feste. Come tutti gli italiani anche la presentatrice non potrà viverle in modo tradizionale, riunendosi in largo numero. “Sarà stranissimo” -ha sottolineato- “sto cercando di capire cosa fare, ma la solita cena in famiglia è esclusa“. A questo proposito ha fatto riferimento anche ai due figli che potrebbe rischiare di non vedere.

Un Natale diverso a casa Carlucci, lei confessa: “Forse non vedrò neanche i miei figli”

Il limite imposto sugli spostamenti, l’obbligo di eventuali quarantene in caso di ritorno dall’estero e le numerose restrizioni annunciate avranno inevitabilmente un effetto sui giorni di festa di molte persone. Proprio per questo Milly Carlucci potrebbe non riuscire a vedere i suoi figli. Uno in particolare vive in Inghilterra e la situazione attuale non gli darebbe la possibilità di rientrare a casa. “Se venisse dovrebbe poi fare anche la quarantena“, ha sottolineato, ribadendo quanto sia complicato per lui riuscire a organizzare un ipotetico viaggio.

Non poter rivedere i propri figli e non avere la famiglia riunita per il giorno di Natale porta con sé un’inevitabile tristezza. Ma alla conduttrice mancheranno anche molte altre tradizioni, come la messa di mezzanotte e i giochi di società. “Sì, anche la tombola. Anche se non vincevo mai“, ha raccontato scherzosamente.

Nonostante tutto Milly Carlucci cercherà di trarre il meglio da queste feste e passarle con i congiunti più stretti. Avrà anche modo di ricaricare le pile per il nuovo anno che la vedrà ancora una volta al timone de Il Cantante Mascherato, giunto alla sua seconda edizione. Mentre per l’autunno 2021 tornerà in scena con il suo programma di successo, Ballando con le Stelle.