Milva è morta per il Covid? | La figlia dice la verità

Milva è stata una delle più grandi interpreti della musica italiana. Si è spenta pochi giorni fa dopo una lunga malattia. Sulla sua scomparsa sono circolate diverse voci, ci ha pensato la figlia a fare chiarezza.

Milva ha tenuto la scena musicale molto a lungo, diventando una delle voci più rappresentative della nostra tradizione canora, stimata in Italia e all’estero. Non è stata solo una grandissima cantante da 80 milioni di dischi venduti e dalle innumerevoli partecipazioni a Sanremo.

Maria Ilva Biolcati ha avuto anche una prestigiosa carriera teatrale grazie a Giorgio Strehler, di lei attrice ricordiamo la famosissima interpretazione in L’opera da 3 soldi, che le portò consensi internazionali. Ha lavorato insieme a tanti giganti della musica come Celentano, Franco Battiato e tanti altri, lasciando sempre l’impronta della sua inconfondibile e magnetica voce.

Per questo gran parte dell’Italia si è trovata a piangere la notizia della sua scomparsa il 23 aprile scorso, a 81 anni, a Milano, nella casa che condivideva con la figlia Martina Corgnati. Sulla sua morte però sono circolate strane voci, messe a tacere dalla figlia. Vediamo di cosa si tratta.

Milva è scomparsa: no vax all’attacco

Si era ritirata ufficialmente dalle scene nel 2010 dopo che, progressivamente aveva ridotto gli impegni e le apparizioni pubbliche a causa di una malattia progressiva. Si era accorta di avere dei gravi problemi mentre preparava un nuovo album. La sua ultima apparizione risale però a un videoclip dell’anno scorso sulla pandemia sulle note della canzone Domani è primavera del suo amico Dario Gay. Lì aveva partecipato senza cantare.

Il 26 marzo scorso si era vaccinata e ne aveva dato notizia sulla pagina Facebook invitando tutti a imitarla. L’interprete aveva scritto che lo faceva perché teneva alla sua vita e a quella altrui, inoltre sottolineava il bisogno di tornare alla normalità, di riabbracciare i cari e che solo insieme avremmo sconfitto questa terribile malattia.

Subito gli haters (odiatori) sul web hanno colto la tragica occasione della morte per gettare fango sull’interprete, per prenderla in giro e insultarla, lasciando a intendere che era deceduta per il vaccino. ” “Non lo dovevi proprio fare…” e di nuovo: “Ti ha fatto proprio bene questo vaccino vero?“. Insomma i no vax si sono scatenati in una serie di commenti al limite dell’orrore sui social. Naturalmente era tutto falso, come ha spiegato chiaramente la figlia della Pantera di Goro.

“Mia mamma aveva una malattia neurologica e degenerativa”

Al Corriere della Sera Martina Corgnati, storica dell’arte avuta avuta dal regista e produttore discografico Maurizio Corgnati, ha spiegato che la madre non è morta per Covid, ma per una malattia neurologica e degenerativa che però non era nemmeno Alzheimer, come si era precedentemente vociferato. Nonostante la malattia avesse intaccato la sua memoria e la mobilità Milva poteva comunque capire e comunicare.

La figlia ha aggiunto che forse l’origine della malattia poteva trovarsi nella vita artistica intensissima della madre, fatta di continue sfide. La camera ardente verrà allestita martedì 27 Aprile presso il foyer del teatro Strehler dalle 9.30 alle 13.30. I funerali invece si svolgeranno in forma privata.

