Mina Settembre, anticipazioni 24 gennaio: Mina e Domenico sempre più vicini

Tutte le anticipazioni sui nuovi episodi della serie Mina Settembre, su Rai Uno, dalle ore 21.30 circa. Ecco cosa accadrà.

Mina e i sospetti sull’amante del padre

Un nuovo attesissimo appuntamento questa sera, domenica 24 gennaio, con la serie Rai Mina Settembre, su Rai Uno dalle ore 21.30 circa. Dove eravamo rimasti? Nel quarto episodio, Mina, oltre ai problemi sul lavoro, ha dovuto affrontare i segreti con gli uomini della sua vita. Suo padre Vittorio nascondeva una foto nel suo studio di una donna sconosciuta, ma la foto è misteriosamente scomparsa. Claudio, suo ex marito, che l’ha tradita, si rifà sempre più avanti, convinto di poter rimettere le cose sul giusto binario. Infine Domenico, per il quale Mina prova qualcosa, ma l’uomo nasconde qualcosa: è fidanzata.

Mina fa capire a Domenico di non aver nessuna intenzione di frequentare un uomo impegnato, ma non riesce a non provare nulla per lui. Negli episodi che vedremo in onda stasera, dal titolo Onora il padre e Andare avanti, assisteremo ad un nuovo passo in avanti nel loro rapporto. E’ passato un anno dalla morte di Vittorio Settembre, giorno che suscita sentimenti ed emozioni in tutti i protagonisti. Olga si rifiuta di partecipare e il motivo potrebbe essere proprio la presenza di quella che fu la sua amante la cerimonia. Mina dunque capisce che, se vuole trovare la donna segreta, deve iniziare ad indagare sul lavoro.

Mina e Domenico

Sul lavoro la psicologa ha molto da fare. Mina si imbatterà tra una donna incinta che sta per essere sfrattata, ma la situazione si rivela sin da subito sospetta. C’è infatti una storia di truffa e raggiro dietro lo sfratto, che coinvolge Max, fidanzato di Titti. Intanto Domenico prova a parlare con Piera, la sua fidanzata che si trova in Africa, ma non riesce a raggiungerla.

Decisa a scoprire l’amante di suo padre, Mina si reca a Vietri e ad accompagnarla sarà proprio Domenico. I due si imbatteranno in un ex parcheggiatore senzatetto, Pasquale, persona che un tempo è stato molto cara a Mina. Domenico e Mina sono sempre più vicino e la psicologa ormai sembra cedere al fascino dell’uomo.

