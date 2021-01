mina-settembre,-anticipazioni-della-quarta-puntata

Mina Settembre anticipazioni quarta puntata: spoiler

Mina Settembre anticipazioni quarta puntata: domenica 31 gennaio 2021 va in onda la quarta puntata della fiction con Serena Rossi nei panni della protagonista. La regia è affidata a Tiziana Aristarco.

Questa fiction è liberamente tratta dai racconti Un giorno di Settembre a Natale e Un telegramma a settembre di Maurizio de Giovanni. A partire dalle opere letterarie c’è stato poi un grande lavoro per adattare la storia al piccolo schermo. Mina Settembre è una coproduzione RAI FICTION – IIF Italian International Film.

Nel cast troviamo Serena Rossi (Mina), Giuseppe Zeno (Domenico), Giorgio Pasotti (Claudio), Valentina D’Agostino (Titti), Christiane Filangieri (Irene). Nando Paone interpreta Rudy e Marina Confalone interpreta Olga. Si sono anche Massimo Wertmuller, Rosalia Porcaro, Ruben Rigillo, Susy Del Giudice, Francesco Di Napoli, Davide Devenuto, Michele Rosiello, Primo Reggiani, Lorena Cacciatore, Kiara Tomaselli, Maria Vera Ratti, Antonio Buonanno, Mimmo Esposito, Claudia Ruffo, Salvatore Striano, Peppe Lanzetta, Daria D’Antonio, Angelo Caianello.

continua a leggere dopo la pubblicità

Di seguito la trama e le anticipazioni degli episodi 7 e 8 di Mina Settembre, in onda domenica 31 gennaio 2021 su Rai 1 a partire dalle ore 21.25 circa.

Mina Settembre anticipazioni episodio 7: Amare è lottare

La situazione con Domenico (Giuseppe Zeno) è sempre più complessa, ma nella vita di Mina (Serena Rossi) ci sono cose ancora più importanti. Arriva un nuovo caso di cui occuparsi. Rudy (Nando Paone), il portinaio tuttofare che guidava gli autobus in passato, da un po’ di tempo tiene con sé un ragazzino. Ha undici anni, si chiama Diego. É il figlio di un uomo del Marocco e di una donna di Napoli. Diego è rimasto da solo con il papà. Poi, quando il padre è finito in prigione, Rudy se ne è preso cura. Il portinaio è molto affezionato al ragazzo. Adesso, però, i nonni vorrebbero riportarlo in Marocco.

Rudy è sicuro che il padre del ragazzo sia innocente. Come è meglio fare? Mina non ha dubbi su come agire. Chiede un parere a Irene (Christiane Filangieri), la sua amica e avvocato di fiducia.

Nel frattempo Mina si accorge che Claudio (Giorgio Pasotti) ha cominciato a frequentare Giada (Lorena Cacciatore), la sua assistente. Prova un moto di gelosia che non passa inosservata: Domenico la nota.

Mina Settembre anticipazioni episodio 8: Solitudine

continua a leggere dopo la pubblicità

Mina è in un momento della sua vita molto confuso dal punto di vista amoroso. Il caso di Livia contribuisce a distrarla momentaneamente dai suoi dilemmi. Livia è un’accumulatrice seriale che – sepolta in casa – rischia di essere sfrattata dalla stessa.

Questa volta Mina chiede aiuto al Generale (Massimo Wertmuller) per sistemare la situazione. Si tratta del loro vicino di casa nonché acerrimo nemico di Olga (Marina Confalone). Quando la mamma della assistente sociale scopre il coinvolgimento dell’uomo si arrabbia moltissimo. Piovono per la figlia critiche velenose.

Intanto Mina prosegue con la ricerca della amante misteriosa del defunto padre Vittorio (Ruben Rigillo). La getta nel panico un dettagli connesso alla sua amica Titti (Valentina D’Agostino).

Domenico torna a Napoli dopo il suo weekend con Piera (Kiara Tomaselli). Rivela a Mina di aver scelto lei, di volere stare con lei. Che le cose si siano risolte tra i due? Così pare…

Mina Settembre quando va in onda su Rai 1? Programmazione

continua a leggere dopo la pubblicità

Mina Settembre Domenico E Mina Interpretati Rispettivamente Da Giuseppe Zeno E Serena Rossi Credits Rai

Quando c’è la prossima puntata di Mina Settembre su Rai 1? Ecco uno schema riepilogativo delle date per non perderti nemmeno un appuntamento in tv.

Prima puntata – domenica 17 gennaio 2021

– domenica 17 gennaio 2021 Seconda puntata – lunedì 18 gennaio 2021

– lunedì 18 gennaio 2021 Terza puntata – domenica 24 gennaio 2021

– domenica 24 gennaio 2021 Quarta puntata – domenica 31 gennaio 2021

– domenica 31 gennaio 2021 Quinta puntata – domenica 7 febbraio 2021

– domenica 7 febbraio 2021 Sesta puntata – domenica 14 febbraio 2021

ATTENZIONE: la programmazione di Mina Settembre su Rai 1 è soggetta a variazioni.

RaiPlay Mina Settembre in diretta e in streaming

Come le altre fiction RAI, anche Mina Settembre è disponibile su RaiPlay. Si tratta della piattaforma streaming che ti consente di guardare e riguardare molti dei contenuti nel palinsesto della Rete. Puoi vedere Mina Settembre in streaming on demand dopo la messa in onda o in diretta proprio mentre viene trasmessa su Rai 1. Per accedere a RaiPlay visita il sito ufficiale o scarica l’app apposita.