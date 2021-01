mina-settembre,-anticipazioni-della-terza-puntata

Mina Settembre anticipazioni terza puntata: spoiler

Mina Settembre anticipazioni terza puntata: dopo l’eccezionale appuntamento il lunedì con gli episodi 3 e 4, domenica 24 gennaio 2021 va in onda la terza puntata della fiction per la regia di Tiziana Aristarco.

Liberamente tratta dai racconti Un giorno di Settembre a Natale e Un telegramma a settembre di Maurizio de Giovanni, Mina Settembre è una coproduzione RAI FICTION – IIF Italian International Film.

Nel cast ci sono Serena Rossi (Mina), Giuseppe Zeno (Domenico), Giorgio Pasotti (Claudio), Valentina D’Agostino (Titti), Christiane Filangieri (Irene). Ricordiamo anche la presenza di Nando Paone, Marina Confalone. Menzioniamo anche Massimo Wertmuller, Rosalia Porcaro, Ruben Rigillo, Susy Del Giudice, Francesco Di Napoli, Davide Devenuto, Michele Rosiello, Primo Reggiani, Lorena Cacciatore, Kiara Tomaselli, Maria Vera Ratti, Antonio Buonanno, Mimmo Esposito, Claudia Ruffo, Salvatore Striano, Peppe Lanzetta, Daria D’Antonio, Angelo Caianello.

continua a leggere dopo la pubblicità

Di seguito la trama e le anticipazioni degli episodi 5 e 6 di Mina Settembre, in onda domenica 24 gennaio 2021 su Rai 1 a partire dalle ore 21.25 circa.

Mina Settembre anticipazioni episodio 5: Onora il padre

Il giorno della commemoraizione di Vittorio Settembre (Ruben Rigillo) si avvicina. Mina (Serena Rossi) è molto agitata, per non dire un fascio di nervi. La situazione è molto complicata. Olga (Marina Confalone) non ha intenzione di prendervi parte, Claudio (Giorgio Pasotti) prende tempo. Le cose con Domenico (Giuseppe Zeno) non aiutano a semplificare il tutto. Si aggiungono i sospetti della assistente sociale sulla misteriosa amante del padre. Mina si concentra su una vecchia collega.

A questo quadro, come se non bastasse, si aggiunge il caso di Lucia (Claudia Ruffo). È una donna che sta aspettando un bambino e sta per essere sfrattata.

Mina non si lascia scivolare addosso la storia di raggiro e truffa. Inizia, però – a partire da questa vicenda – a sospettare di Max (Primo Reggiani) che è il fidanzato della sua amica Titti (Valentina D’Agostino). Quest’ultima non vuole sentire ragioni. A detta sua Max è buono, non farebbe mai male a qualcuno. Anzi, secondo l’amica è perfetto.

continua a leggere dopo la pubblicità

Con il procedere della risoluzione del caso, su Max si addensano sempre più ombre.

Mina Settembre anticipazioni episodio 6: Andare avanti

Domenico non vuole rinunciare a Mina. Così decide di parlare con la sua compagna: Piera (Kiara Tomaselli). La donna in questo momento non è in Italia, bensì in Africa. Nonostante la lontananza Mimmo desidera un confronto. L’intento del ginecologo è in buona fede ma fallace. La situazione con Mina resta tale e quale. La assistente sociale non si muove di un millimetro. Non vuole frequentare un uomo impegnato. La storia tra i due, quindi, è in pausa.

Mina è risoluta nella volontà di indagare su colei che potrebbe essere stata l’amante di Vittorio Settembre. Per scoprirlo decide di andare a Vietri. Domenico la accompagna, ma la gita romantica in Costiera non va come previsto. Il caso di Pasquale (Salvatore Striano), un ex parcheggiatore ora senzatetto, si intromette. Mina è affezionata all’uomo che – dopo aver perso tutta la sua famiglia a causa di un incidente, pensa di non aver più nulla e si lascia andare.

Un momento di debolezza coglie Mina impreparata. La donna dà una chance a Domenico. Il loro idillio viene, però, interrotto…

Mina Settembre quando va in onda su Rai 1? Programmazione

continua a leggere dopo la pubblicità

Mina Settembre Serena Rossi e Michele Rosiello Credits Rai

Quando va in onda di Mina Settembre su Rai 1? L’appuntamento è alle 21.25 circa nelle seguenti date:

Prima puntata – domenica 17 gennaio 2021

– domenica 17 gennaio 2021 Seconda puntata – lunedì 18 gennaio 2021

– lunedì 18 gennaio 2021 Terza puntata – domenica 24 gennaio 2021

– domenica 24 gennaio 2021 Quarta puntata – domenica 31 gennaio 2021

– domenica 31 gennaio 2021 Quinta puntata – domenica 7 febbraio 2021

– domenica 7 febbraio 2021 Sesta puntata – domenica 14 febbraio 2021

ATTENZIONE: la programmazione di Mina Settembre su Rai 1 è soggetta a variazioni.

RaiPlay Mina Settembre in diretta e in streaming

Cerchi Mina Settembre in diretta e/o in streaming? La fiction è disponibile su RaiPlay. Si tratta della piattaforma gratuita targata RAI. Per accedervi basta andare sul sito ufficiale o scaricare l’app per iOS e Android.