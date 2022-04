minestra-con-polpettine-di-bollito,-calda-e-gustosa-per-una-cena-in-famiglia

La Minestra con polpettine di bollito è un primo piatto saporito e confortevole, che unisce i piatti più amati e conosciuti: la minestrina in brodo di carne ed il ripieno di carne della pasta emiliana.

Calda e gustosa, è perfetta da servire in una fresca serata di inizio primavera.

Quando si prepara il brodo di carne, il lesso rimane spesso da parte: ecco la ricetta giusta per consumarlo: le polpette di carne lessa;

si può riciclare in numerosi modi, come preparando croccanti polpette fritte, rosolate in padella, o in umido, o come le nostre polpettine in brodo.

Le polpettine si preparano con carne macinata che verrà unita a formaggio, uovo e pangrattato per realizzare delle palline di carne da cuocere nel brodo, insieme alla pastina tradizionale;

un impasto perfetto anche come ripieno dei capelletti.

Ecco nel dettaglio tutti i passaggi

Minestra con polpettine di bollito

Ingredienti per 4 porzioni

polpettine

400 g di carne del lesso avanzata

200 g di Parmigiano Reggiano grattugiato

150 g di pangrattato

un mestolo di brodo

un uovo

noce moscata

sale e pepe

cottura

un litro di brodo di carne

tagliatelle all’uovo spezzate

Preparazione

Eliminate dalla carne lessa eventuali parte grassi, pelle e nervi, e frullatela molto finemente;

in una ciotola raccogliete la carne tritata ed il pangrattato, e bagnatelo con poco di brodo bollente fino ad ottenere un impasto morbido;

lasciate intiepidire ed aggiungete il parmigiano e le uova;

insaporite con un pizzico di noce moscata, mescolate ed amalgamate bene il tutto, e regolate di sale e pepe.

Formate un composto abbastanza sodo, e formate delle piccole polpette, ricavandone 40 polpettine.

Portate a bollore il brodo, cuocete le tagliatelle spezzate e le polpettine di bollito:

quando salgono a galla sono cotte.

Impiattate e servite la minestra di polpettine con un cucchiaio di parmigiano o cosparsa d’erba cipollina tritata.

