Siamo giunti al giorno della Santa Pasqua e oggi la protagonista è lei: la minestra maritata, piatto tipico della cucina partenopea. Sapete perché viene definita ‘maritata’? E’ semplice, gli ingredienti di carne e verdura si “maritano”, partecipando insieme al sapore della nostra tradizionale pietanza.

La ricetta della nostra minestra maritata, nel corso degli anni, è stata notevolmente rimaneggiata, eliminando o modificandone gli ingredienti. C’è chi la preferisce più grassosa, chi meno, chi utilizza diversi tipi di carne, chi , invece solo pochi pezzi.

Di seguito vi lascio gli ingredienti e il procedimento per una minestra maritata semplice e abbastanza leggera fatta dalla mia nonna.

Ingredienti per 8 persone:

3 kg di scarole

1 kg di cicoria

20 grammi di olio 1 kg di carne in pezzi (tipo spezzatino)

Mezzo kilo di salsiccia forte di polmone

Sale qb

Peperoncino qb (se lo si preferisce)

Pulire e lessare le verdure fino a cottura. In una pentola mettere a cuocere nell’acqua tutta la carne e la salsiccia fino a cottura e ad ottenere il famoso brodo di carne.

Cotti tutti gli ingredienti, unirli in un pentolone e farli cuocere per altri 15 min sino ad insaporirsi del tutto.

Servire in un piatto fondo.

Buona domenica e serena Pasqua.

L’articolo Minestra maritata della tradizione partenopea: nonna all’opera per una serena Pasqua in famiglia proviene da Più Ricette – Blog di cucina con ricette facili e veloci.