Minestrone estivo alla Milanese, più saporito di un’insalata di riso: il piatto ideale per rimanere leggeri

Il minestrone alla milanese è una saporita minestra di verdure della tradizione lombarda, ricca e sostanziosa, caratterizzato dalla presenza di lardo e cotenne di maiale o pancetta tagliati a pezzi, e del riso, che rendono questo piatto gustoso e saporito, più del classico minestrone di verdure!

Le verdure in questo piatto sono quelle della tradizione, tantissime e salutari: zucchina, sedano, carota, cipolline, pomodori, patate e verza, e tanti altri ingredienti classici del minestrone; vengono insaporite con pancetta ed erbe aromatiche, ed integrati da verdure fresche per rendere questo piatto, tipicamente invernale, un piatto estivo fresco e rigenerante, completato dalla presenza del riso. Una versione originale da gustare tiepida o a temperatura ambiente, perfetta da servire in una cena estiva.

Minestrone di riso freddo alla milanese

Ingredienti per 6 porzioni DEL Minestrone estivo alla Milanese

500 g di verdure fresche in dosi a piacere, da cuocere, pesate già pulite:

verza, zucchine, carote, cipolle, sedano, porri, patate, fagioli cannellini, pomodori, cavolo nero, bietoline, pisellini

verza, zucchine, carote, cipolle, sedano, porri, patate, fagioli cannellini, pomodori, cavolo nero, bietoline, pisellini un cucchiaio di passata o concentrato di pomodoro

uno spicchio di aglio

salvia, rosmarino, prezzemolo

una foglia di alloro

100 g di riso Carnaroli

qualche crosta di Parmigiano Reggiano DOP

100 g di lardo, cotenna, pancetta o pancetta affumicata

olio extravergine d’oliva

sale e pepe

200 g di verdure ed aromi freschi, non da cuocere:

spinacini, basilico, erba cipollina, scalogno, peperoni verdi friggitelli

Preparazione del minestrone

Tritate finemente il rosmarino, la salvia ed il prezzemolo; tagliate a dadini la pancetta, tritate la cipolla, lavate, pulite e tagliate a pezzetti tutte le altre verdure. In una pentola versate l’olio e fate rosolare lo spicchio d’aglio, il trito di cipolla e la pancetta, lasciando soffriggere per due minuti;aggiungete poco alla volta tutte le verdure ed insaporitele con il trito di salvia rosmarino prezzemolo, unite i pomodori tagliati a pezzi e la salsa di pomodoro.

Mescolate ed aggiungete acqua fino a ricoprire tutte le verdure; salate, coprite con un coperchio e lasciate cuocere a fuoco basso per circa un’ora: per renderlo più gustoso aggiungete, a metà cottura, le scorze di parmigiano in modo che si disfino.

Controllate, alla fine, che tutte le verdure siano cotte e che il brodo risulti denso e profumato: ecco pronto il minestrone alla milanese! Mentre il minestrone cuoce, lessate il riso in acqua bollente salata, scolatelo e passatelo sotto l’acqua fredda per fermare la cottura. Preparate gli ingredienti freschi tagliandoli a listarelle; aggiungete al minestrone il riso, gli ingredienti freschi e mescolate, impiattate e cospargete con una macinata di pepe ed un filo d’olio: gustate il Minestrone alla milanese tiepido o a temperatura ambiente. Continua a leggere le nostre ricette sui primi piatti

ricette dal blog Caos&Cucina

L’articolo Minestrone estivo alla Milanese, più saporito di un’insalata di riso: il piatto ideale per rimanere leggeri proviene da Più Ricette – Blog di cucina con ricette facili e veloci.