mini-millefoglie-di-patate:-l’idea-divertente-per-la-festa-della-mamma.-si-sciolgono-in-bocca-e-sono-pronte-subito

Passate la millefoglie di patate in forno preriscaldato a 180° per 3 minuti, giusto il tempo per far fondere leggermente la Certosa Light. Servite la vostre millefoglie salata ben calda.

Ottenete dalla Certosa Light circa dodici fettine sottili, dividete il Prosciutto Cotto Fetta Golosa in dodici parti più o meno della stessa dimensione delle patate. Componete le quattro millefoglie : alla base una fettina di patata croccante, quindi la Certosa Light e il prosciutto cotto; ripetete l’operazione per altri tre strati e concludete con la patata.

Disponete le fettine di patata su una teglia con carta da forno, condite con un filo d’olio extra vergine, un pizzico di sale e il rosmarino tritato. Cuocete in forno preriscaldato per 15 minuti, le patate devono risultare piuttosto croccanti.

Per preparare la vostra millefoglie salata pelate le patate e tagliatele in quattro fettine sottili nel senso della lunghezza. Scaldate il forno a 200°. Lavate e asciugate il rosmarino, prelevate le foglie e tritatele finemente al coltello.

In questa pagina troverete la ricetta per preparare un’interessante millefoglie salata fatta proprio con le patate: i suoi ingredienti vi stuzzicheranno piacevolmente il palato, e tra loro troverete la Certosa Light e il prosciutto cotto Prosciutto Cotto Fetta Golosa !

La millefoglie di patate della Festa della Mamma: pronta in pochissimi minuti e super cremosa. La Millefoglie è una preparazione fatta con la sfoglia , ma col tempo, nella cucina si è adottato il termine millefoglie per definire tutte quelle preparazioni che constano di più strati, intervallati da una crema o da un ripieno. Non sempre questi strati sono costituiti dalla pasta sfoglia, ma può trattarsi benissimo di altri ingredienti che combinati fra loro danno origine a piatti davvero unici.

VARIANTI:

Come avete visto, il procedimento per portare in tavola un tortino di patate millefoglie è molto semplice: potete servirlo come antipasto per iniziare un pranzo delle feste, ma anche come contorno per i vostri secondi preferiti. Ma quanti modi ci sono per personalizzare questa ricetta?

Al posto del prosciutto cotto potete utilizzare delle fettine di speck, di pancetta, di prosciutto crudo o di mortadella, ma anche il salmone affumicato è ottimo per rendere la pietanza più raffinata. Per quanto riguarda i formaggi invece scegliete a piacere tra l’intramontabile mozzarella, la provola o la scamorza.

Come ripieno per la vostra millefoglie di patate potete impiegare anche delle verdure grigliate, come zucchine, melanzane o zucca, oppure del pesto alla genovese con olive e pomodori secchi sminuzzati.

Volendo, per aggiungere ancora più gusto, potreste guarnire ogni porzione con delle piccole dosi di salsa prima di servire: provate ad esempio con una crema al gorgonzola, preparata facendo sciogliere a fuoco basso il formaggio a cubetti in un pentolino con latte e erbe aromatiche (tipo rosmarino, prezzemolo o basilico).

CONSIGLI per la millefoglie di patate della Festa della Mamma

Seguendo questi piccoli consigli porterete in tavola delle squisite millefoglie di patate. Per prima cosa, sbucciate con cura le patate e tagliatele in fette dello stesso spessore: per questo passaggio potete aiutarvi anche con una mandolina.

Per insaporirle al meglio, mettetele in una ciotola e mescolatele con uno scalogno e uno spicchio d’aglio tritato, sale, pepe nero e altri aromi a piacere. Adagiate ciascuna fetta sul fondo di una teglia foderata di carta forno e cuocete velocemente in forno. Se volete dare ai bocconcini di patate un tocco più rustico spolverizzateli con una manciata di pangrattato.

In alternativa, lessate le patate con tutta la buccia in una pentola d’acqua bollente, fatele intiepidire, sbucciatele e tagliatele a fette con un coltello avendo cura di non romperle: a quel punto assemblate la vostra millefoglie e ripassate in forno come vi abbiamo indicato.