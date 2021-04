Mini panettoncini gastronomici | perfetti da farcire per un pasto sfizioso

Mini panettoncini gastronomici, sfiziosa ricetta da farcire con salumi formaggi o altro, per un pasto favoloso, anche fuori casa.

Mini panettoncini gastronomici

I Mini panettoncini gastronomici, sono una soffice scoperta, un’impasto sofficissimo salato bello e sfizioso anche da presentare in tavola, da farcire con salumi, formaggi e verdure, una consistenza gradevole al palato, per stupire e conquistare i vostri commensali. Facili da preparare e perfetti anche per un pasto fuori casa, o per una cenetta tra amici. Andiamo quindi subito a vedere l’elenco degli ingredienti e il procedimento, per realizzare questo perfetto e buonissimo impasto.

Tempi di preparazione: 10/20 minuti

Tempo di lievitazione: 3 ore

Tempi di cottura: 40 minuti

Ingredienti per 4 panettoncini

500 g di farina manitoba

250 g di farina 00

225 ml di latte

150 g di acqua

100 g di burro

30 g di lievito di birra in polvere

3 uova di cui solo i tuorli

15 g di sale

1 cucchiaino di zucchero

Preparazione dei Mini panettoncini gastronomici

Per prima cosa versate in una ciotola metà della dose indicata di farina, sciogliete il lievito nel latte e unitelo ad essa, lavorate il tutto fino a creare un composto omogeneo per poi lasciarlo lievitare coperto da un panno umido per circa 2 ore, dopodiché incorporate il resto degli ingredienti, impastate fino a renderlo morbido e liscio, infine fatelo lievitare per un’altra oretta.

farina

Dopo il raddoppio del volume, riprendete l’impasto con le mani unte e riponetelo negli stampi per panettoni, dopodiché infornate in forno preriscaldato a 180° per circa 40 minuti.

forno

Terminata la cottura, fateli raffreddare prima di toglierli dagli stampi per poi tagliare i panettoncini a fette orizzontali (possibilmente tutte abbastanza simili) potete farcirle come meglio preferite sovrapponendole, dopodiché richiudeteli nella pellicola trasparente o con panni umidi e riponeteli in frigo, ed eccoli finalmente pronti da gustare, una ricetta sfiziosissima da far leccare i baffi. Buon appetito.

