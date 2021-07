Mini panini fast food con polpettine e verdure | sfiziosi e pronti in 30 minuti

Mini panini fast food con polpettine e verdure, una sfiziosa ricetta preparata dalla A alla Z in soli 30 minuti, vediamo insieme come.

Mini panini fast food con polpettine e verdure

Che ne dite di preparare una favolosa ricetta che faccia restare tutti di stucco?, Ho la gustosa ricetta che fa al caso vostro e si prepara tutta dalla A alla Z in meno di 30 minuti, i Mini panini fast food con polpettine e verdure, non ci credete? Invece è possibile, i panini sono sofficissimi e non richiedono lievitazione, in più la farcitura è praticamente semplicissima e forse anche più buona del classico cibo d’asporto che per quanto buonissimo, siamo abituati a gustare. Che ne dite allora, vi piacerebbe provare a preparare un cibo sano e perfetto per tutta la famiglia compresi i bambini? Vi mostro subito la super veloce procedura da seguire passo passo per far si che il risultato sia eccezionale.

Tempi di preparazione: 15 minuti

Tempi di cottura: 15 minuti

Ingredienti per 15 panini

Per i panini

450 g Farina 00

30 ml di olio di semi di girasole

30 ml di olio extravergine d’oliva

6 g di zucchero

1 uovo

200 ml latte intero

1 bustina lievito in polvere istantaneo

6 g di sale

semi si sesamo q.b

Per le polpettine

500 g di carne di macinato di maiale

3 fette di pane bianco per tramezzini o pan bauletto

100 g di parmigiano

sale q.b

pepe q.b

1 uovo

Per la farcia

2 zucchine circa

lattuga q.b

150 g di cheddar

150 g di pomodori circa

maionese o salse a scelta q.b

Preparazione dei Mini panini fast food con polpettine e verdure

Per realizzare questa gustosissima ricetta, per prima cosa iniziate dai panini, versando tutti gli ingredienti insieme in una ciotola capiente, impastate accuratamente con le mani, dopodiché, formatosi un panetto liscio ed omogeneo, dividetelo in piccole porzioni, della grandezza che preferite, sistemateli su una teglia rivestita con carta da forno, spennellate un pò di olio sulla superficie e cospargete di semi di sesamo, infornate poi in forno preriscaldato a 180 gradi per circa 15 minuti. ( la cottura eè per panini di circa 50 / 60 grammi)

impasto

Passate ora alla realizzazione delle polpettine, versando in una ciotola tutti gli ingredienti, a parte bagnate il pane per tramezzini in un pò di latte, strizzate e aggiungete al resto, impastate e formate le polpettine della grandezza, o poco meno, dei panini, cuocetele poi in forno preriscaldato a 180 gradi per 10/ 15 minuti circa.

polpette

Preparate la farcia per accompagnare i panini, tagliando le zucchine a rondelle, poi se preferite potete grigliarle, oppure gustarle anche crude, lavate e tagliate a pezzetti qualche foglia di lattuga e i pomodori, infine tagliate a quadratini il cheddar, poi componete i panini e accompagnateli con salse a vostro gusto. Buon appetito.

