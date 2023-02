Miniestação que vai abrigar Maria Fumaça começa a ser construída em Ribeirão Preto, SP

Estrutura está sendo feita no Parque Maurílio Biagi. Patrimônio tombado pelo Compacc foi reformado e segue em Campinas (SP) desde 2020. Locomotiva pode voltar a funcionar, diz prefeitura. Estrutura que vai abrigar Maria Fumaça começou a ser montada em Ribeirão Preto, SP

A miniestação ferroviária que vai abrigar a Maria Fumaça que ficava exposta na Praça Francisco Schmidt, na região central de Ribeirão Preto (SP), começou a ser construída nos últimos dias, segundo a Prefeitura.

A estrutura metálica está sendo feita no Parque Maurílio Biagi e contará com espaço aberto ao público e visitas guiadas, informou Secretaria da Cultura e Turismo.

A locomotiva é patrimônio tombado pelo Conselho de Preservação do Patrimônio Cultural (Conppac) e teve a restauração concluída no ano de 2022, em Campinas (SP).

Segundo o Executivo, a Maria Fumaça voltará a Ribeirão quando a estrutura estiver concluída, o que está previsto para o primeiro semestre de 2023.

Estrutura que vai receber Maria Fumaça fica no Parque Maurílio Biagi, em Ribeirão Preto, SP

A reforma

Devido às peças furtadas e partes enferrujadas, a Maria Fumaça começou a ser reformada em julho de 2020. Em setembro de 2021, a Prefeitura disse que a locomotiva poderia voltar à cidade em novembro daquele ano, o que não se concretizou.

O restauro terminou no ano passado na Associação Brasileira de Preservação Ferroviária (ABPF), em Campinas, e custou R$ 749 mil aos cofres públicos, conforme informações da administração municipal.

Exposição de Maria Fumaça ficará localizada no Parque Maurílio Biagi em Ribeirão Preto, SP

História

A Maria Fumaça ficava na Praça Francisco Schmidt e, por muitos anos, foi alvo de vandalismo e furtos. Por causa disso, teve de ser retirada do local há três anos para que fosse restaurada.

De acordo com a administração municipal, a expectativa é a de que, com ajustes mecânicos em uma próxima etapa, a Maria Fumaça volte a funcionar com um roteiro turístico partindo de Ribeirão.

Fabricada na Alemanha, em 1912, ela era utilizada para escoar a produção de café até o início do século passado no Porto de Santos (SP).

Locomotiva estava danificada em Ribeirão Preto, SP

