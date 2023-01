Ministério chega a Roraima para apurar violações a direitos humanos dos Yanomami

Comitiva do Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania segue no estado até quinta-feira (2) e deve elaborar um relatório sobre a situação Yanomami. Comitiva do MDHC desembarcou em Roraima neste domingo (29)

Uma equipe do Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania (MDHC) chegou a Roraima neste domingo (29) para apurar possíveis violações a direitos dos indígenas Yanomami. A comitiva segue no estado até quinta-feira (2).

Maior território indígena do país, a Terra Yanomami está sob emergência de saúde pública em razão da desassistência aos povos Yanomami, que enfrentam nos últimos anos o avanço do garimpo ilegal e abandono do governo.

CRISE YANOMAMI: o que foi feito para atender indígenas uma semana após visita de Lula a Roraima

A equipe do MDHC vai coletar informações para construir um relatório a ser entregue para autoridades nacionais e a organismos internacionais. O documento também vai orientar a continuidade das ações do governo federal.

Integram a equipe a secretária-executiva do MDHC, Rita Oliveira, o secretário nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, Ariel de Castro Alves, a secretária nacional de Promoção e Defesa dos Direitos Humanos, Isadora Brandão e o ouvidor nacional de Direitos Humanos, Bruno Renato.

“O objetivo principal dessa primeira ação é fazer um diagnóstico amplo da situação de violação de direitos humanos do povo Yanomami. Para isso, nós vamos fazer uma escuta ampliada com a sociedade civil, as lideranças indígenas. Depois vamos conversar com o governo local, com as autoridades locais”, explicou a secretária-executiva do MDHC, Rita Oliveira.

Secretária-executiva do MDHC, Rita Oliveira

Entre os objetivos do relatório, está o de reunir informações para eventual tomada de providências contra Damares Alves (Republicanos-DF), senadora eleita e ex-ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos da gestão Jair Bolsonaro.

Segundo o governo, o antigo Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos recebeu, entre 2019 e dezembro de 2022, mais de duas mil denúncias envolvendo violações de direitos dos povos indígenas.

Entre as atividades que serão realizadas durante a ação está a visita a algumas comunidades e uma missão na base área de Surucucu e na sede da prefeitura de Alto Alegre, município em que fica localizada a Terra Indígena Yanomami. Além disso, a agenda inclui encontro com órgãos indigenistas, promotores de justiça e defensores públicos.

A Secretaria Nacional de Promoção e Defesa dos Direitos Humanos vai prestar atendimento presencial a lideranças incluídas no Programa de Proteção aos Defensores de Direitos Humanos, Comunicadores e Ambientalistas (PPDDH).

Aqueles que estejam em risco potencial serão identificadas para que o MDCH elabore planos de proteção individuais e coletivos.

A missão acontece sob a orientação do Centro de Operação de Emergências em Saúde Pública (COE – Yanomami).

O que está acontecendo com o povo Yanomami?

Situação Yanomami

Após várias imagens e relatos de avanço de doenças na Terra Yanomami, o Ministério da Saúde declarou emergência de saúde pública para combater desassistência de indígenas no território.

O governo federal também criou o Comitê de Coordenação Nacional para discutir e adotar medidas em articulação entre os poderes para prestar atendimento a essa população. O plano de ação deve ser apresentado no prazo de 45 dias, e o comitê trabalhará por 90 dias – prazo que pode ser prorrogado.

Após visitar a Terra Indígena, o secretário de Saúde Indígena (Sesai), do Ministério da Saúde, Weibe Tapeba, disse que o cenário é de guerra e planeja instalar dentro do território um hospital de campanha para atender os inúmeros indígenas doentes.

Autoridades locais, como o Ministério Público Federal (MPF), líderes indígenas, organizações como a Hutukara Associação Yanomami, e ambientalistas afirmam que a maior causa para se chegar ao atual caos sanitário da TI foi o avanço do garimpo, frente à omissão do estado brasileiro em assegurar a proteção do território e, consequentemente, aos Yanomami.

