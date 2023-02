Ministério da Defesa e Polícia Federal falam sobre operação para retirar garimpeiros da Terra Yanomami

Ibama e Funai já destruíram avião, um trator de esteira e estruturas usadas pelos garimpeiros no apoio logístico da atividade nesta quarta-feira (8). Operação contra garimpo ilegal na Terra Yanomami destrói equipamentos

O ministro da Defesa, José Mucio Monteiro, está em Roraima com um comitiva do governo federal e fala na tarde desta quarta-feira sobre a operação Yanomami, deflagrada para retirar garimpeiros que exploram ilegalmente minérios na Terra Indígena Yanomami.

A ação mais efetiva para expulsão dos garimpeiros iniciou nessa terça-feira (7), com atuação de fiscais do pelo Ibama, Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai) e Força Nacional. Até agora, agentes destruíram um helicóptero, um avião, equipamentos, e apreendeu estrutura logística dos invasores. Além disso, foi bloqueado o acesso aos acampamentos na área tomada pelo garimpo.

Fiscais instalaram uma base de controle no rio Uraricoera, a via fluvial mais usada pelos invasores para acessar o território, para impedir o fluxo de suprimentos para os garimpos.

“É uma gestão de Justiça [punir os invasores] e nós temos a preocupação de não prejudicar inocentes”, disse Mucio sobre a operação em curso. Ele disse ainda que está satisfeito com o que o governo federal tem feito diante à crise humanitária Yanomami, “mas tristes pelo que ainda vamos fazer.”

O coordenador da operação em Roraima, que é delegado da Polícia Federal, disse que a missão é retirar todos os invasores. “Dentro de todas essas fazes da operação nós teremos a retirada de todos os garimpeiros, por completo”, disse.

