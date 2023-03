Ministério da Justiça autoriza envio da Força Nacional para atuar na Terra Indígena Kaxarari, em RO

Força Nacional vai dar apoio à Funai na TI Kaxarari em ações contra o desmatamento, invasão e queimadas ilegais. Atuação deve acontecer até 6 de junho. Ministério autoriza envio de agentes da Força Nacional para Rondônia e mais três estados

O Ministério da Justiça autorizou o envio de agentes da Força Nacional a Rondônia para auxiliar a Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai) no combate a invasão, desmatamento e queimadas ilegais na Terra Indígena (TI) Kaxarari.

Segundo o documento, a Força Nacional prestará apoio à Funai de 9 de março a 6 de junho. À Rede Amazônica, a Comissão Pastoral da Terra (CPT) disse que essa é uma ação importante em uma área que registra constantes conflitos.

“Nosso entender sobre o conflito na Terra Indígena Kaxarari se enquadra dentro dos problemas provocados dentro do que pretendem fazer no norte de Rondônia e no sul do Amazonas, uma área de expansão do agronegócio, daí tem provocado conflitos entre madeireiros e grileiros”, disse Josep Iborra Plans, da CPT.

Além de Rondônia, a portaria também indica que outros três estados, sendo o Acre, Roraima e Rio Grande do Sul, também receberão agentes da Força Nacional.

Leia mais: Pesquisadores da Unir visitam terra indígena Kaxarari para estudos etnográficos

Relembre: Operação apreende 1,6 mil m³ de madeira perto de Terra Indígena em Porto Velho

Kaxarari

A área ocupada pelos Kaxarari é próxima aos municípios de Lábrea, Porto Velho e Extrema, e o acesso por terra se dá pela BR-364 entre Rio Branco e Porto Velho.

Força Nacional

A Força Nacional de Segurança Pública foi criada em 2004. A atuação do departamento é coordenada pela Secretaria Nacional de Segurança Pública (SENASP) do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP).

Ufficio Stampa