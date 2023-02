Ministério da Saúde antecipa aplicação de doses bivalentes contra Covid na Terra Yanomami

Cerca de 20 mil doses serão enviadas ao território nos próximos dias. Maior território indígena do Brasil, a Terra Yanomami enfrenta uma crise sanitária devido ao avanço do garimpo ilegal. Equipe médica das Forças Armadas examinam indígena Yanomami em um pelotão especial de fronteira

O Ministério da Saúde vai antecipar a campanha de vacinação contra a Covid-19 com doses bivalentes na Terra Indígena Yanomami. A pasta anunciou nesta segunda-feira (13) que cerca de 20 mil doses serão enviadas ao território nos próximos dias.

Além das vacinas Covid-19, outros imunizantes estão a caminho para ampliar as coberturas vacinais entre os Yanomami. A ideia é reforçar a proteção à saúde da população indígena, segundo o ministério.

A vacina bivalente é uma atualização em relação aos primeiros imunizantes fabricados contra a Covid-19 e protege contra a cepa original do coronavírus e as subvariantes ômicron.

A previsão é que a primeira etapa da campanha para toda a população inicie a partir de 27 de fevereiro. Já para os Yanomami, devido à grave crise sanitária e humanitária encontrada no território, deve ocorrer antes.

Em 2020, o g1 mostrou que ao menos 10 crianças morreram pela doença na Terra Indígena. Além disso, um relatório apontou que no mesmo ano o vírus avançou 250% em três meses dentro do território.

A campanha será feita junto à Secretaria Estadual de Saúde de Roraima, com o apoio dos profissionais de saúde e da Força Nacional do SUS, que está na região para reforçar o atendimento aos Yanomami.

Maior território indígena do Brasil, a Terra Yanomami enfrenta uma das piores crises sanitárias da história em três décadas de demarcação devido ao avanço do garimpo ilegal.

