Ministério da Saúde diz que macacos não transmitem febre amarela

Medo da doença e falta de informação têm feito com que parte da população extermine macacos que vivem nas matas próximas às cidades.

Verdadeiro transmissor da doença no ambiente urbano é o Aedes aegypti (Foto: Divulgação)

De acordo com o Ministério da Saúde, até 6 de abril, foram confirmados 604 casos de febre amarela em todo o Brasil e mais de 550 estão sob investigação. No Estado de São Paulo, os casos comprovados são cinco, enquanto oito estão sendo apurados. O medo da doença e a falta de informação têm feito com que parte da população extermine macacos que vivem nas matas próximas às cidades. Isso porque essa parcela da sociedade acredita que o animal transmite a febre amarela, o que não é verdade. Os macacos são tão vítimas quanto nós.

O verdadeiro transmissor da doença no ambiente urbano é o mosquito Aedes aegypti. Já nas matas, os responsáveis por passarem o vírus da doença adiante são os mosquitos Haemagogus e Sabethes. Os macacos são apenas hospedeiros do vírus: a transmissão ocorre quando esses insetos picam um animal doente e, em seguida, outros macacos ou humanos.

Portanto, os macacos servem como sentinelas, uma vez que a presença desses animais mortos ou doentes pode indicar que o vírus da febre amarela está circulando em determinada área. Ao notar a presença de um animal nessas condições, mesmo que somente a carcaça, devemos comunicar a unidade de saúde mais próxima ou ligar para o número 136. Além disso, é possível denunciar a matança ou maus tratos pela linha verde do Ibama: 0800 61 8080. Na denúncia, podem ser encaminhados fotos e vídeos que auxiliem na identificação do crime e de quem o cometeu através do e-mail linhaverde.sede@ibama.gov.br.

Vale ressaltar que matar animais é considerado crime ambiental e pode ocasionar pena de seis meses a um ano de prisão mais multa, que pode variar de R$ 500 a 5 mil por animal.

Identifique os sintomas

Os sintomas iniciais da febre amarela incluem o início súbito de febre, calafrios, dores de cabeça intensa, nas costas e no corpo em geral, náuseas e vômitos, fadiga e fraqueza. A maioria das pessoas melhora após estes sintomas iniciais. No entanto, cerca de 15% não apresentam nenhum dos sintomas e desenvolvem uma forma mais grave da doença. Nestes casos, a pessoa pode ter febre alta, icterícia (coloração amarelada da pele e do branco dos olhos), hemorragia (especialmente a partir do trato gastrointestinal) e, eventualmente, choque e insuficiência de múltiplos órgãos.

Depois de identificar alguns desses sintomas, procure um médico na unidade de saúde mais próxima e informe sobre qualquer viagem para áreas de risco nos 15 dias anteriores ao início dos sintomas. Informe ainda se você tomou a vacina contra a febre amarela e a data. É importante lembrar que quem for viajar para regiões afetadas pelo surto precisa tomar a vacina 10 dias antes de embarcar para estar imunizado.

Não existe medicamento para combater o vírus da febre amarela. O tratamento é apenas sintomático e requer cuidados na assistência ao paciente, que, sob hospitalização, deve permanecer em repouso com reposição de líquidos e das perdas sanguíneas, quando indicado. Nas formas graves, o paciente deve ser atendido numa Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

Como se prevenir

A melhor forma de se prevenir contra a febre amarela é através da vacina, que é distribuída gratuitamente, durante o ano todo, em dose única. A vacinação é recomendada para pessoas com mais de nove meses de idade que moram ou vão viajar para locais considerados áreas de risco.

