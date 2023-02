Ministério da Saúde encontra fezes, esgoto a céu aberto e remédios vencidos em unidades de saúde Yanomami, aponta relatório

Relatório “Missão Yanomami” detalha a visita das equipes do Ministério da Saúde em Boa Vista e na Terra Indígena entre os dias 16 e 21 de janeiro. Fotos da Casai anexadas no relatório

Reprodução

Equipes do Ministério da Saúde encontraram uma situação “insalubre” ao visitar postos de saúde que atendem indígenas Yanomami, aponta um relatório divulgado pela pasta nesta terça-feira (7). Entre as condições precárias encontradas nos locais estão fezes em alojamentos, medicamentos vencidos e até um esgoto a céu aberto.

O relatório “Missão Yanomami” detalha a visita das equipes do Ministério da Saúde em Boa Vista e na Terra Indígena entre os dias 15 e 25 de janeiro. Entre os lugares em que as equipes estiveram estão o Casa de Saúde Indígena (Casai) de Boa Vista, polo base Surucucu e polo base Xitei.

Na Casai, unidade responsável pelo apoio, acolhimento e assistência aos indígenas na capital, os agentes encontraram uma “estrutura precária sem ambiente adequado para higiene”. Além disso, há banheiros com sanitários e portas quebrados, canos enferrujados e sem higienização.

“Alguns alojamentos têm sanitários no chão (banheiro turco) e estão com a saída de água e estrutura muito danificadas. Malocas ou chaponas [local onde os indígenas ficam] muito sujas, com fezes por todo lado. Visualizado esgoto a céu aberto em vários pontos da área e muito lixo espalhado”, detalha o relatório.

O local é o mesmo visitado por Lula (PT) em 21 de janeiro. Na visita, ele classificou a situação dos Yanomami como “desumana”. À época, a unidade estava superlotada com 715 indígenas internados – mais que o dobro da capacidade de cerca de 300 vagas.

Maior território indígena do país, a Terra Yanomami enfrenta uma crise humanitária e sanitária sem precedentes devido ao avanço do garimpo ilegal. Indígenas, entre crianças e adultos, enfrentam quadro severos de desnutrição e malária.

Já em visita ao polo base Kataroa, na Terra Indígena Yanomami, a alimentação dos pacientes internados estava sendo realizada na área externa com lenha, pois não havia botijão de gás. O local não tem banheiro para os profissionais de saúde e por isso eles improvisaram um espaço para higiene pessoal.

Na farmácia, a equipe encontrou inúmeros medicamentos vencidos e próximos ao prazo de validade, além de uma situação de precariedade nas organizações organizações e separação dos medicamentos.

Em Surucucu, região considerada de referência para atendimentos de saúde na Terra Yanomami, o Ministério da Saúde constatou que indígenas chegam a fazer fogueiras para amenizar o frio, o que ocasionou queimaduras na pele de pacientes.

Em 2021, o g1 mostrou a estrutura precária do local – a enfermaria, onde são internados os indígenas, se resume a um barracão de madeira de chão batido. Mas, é neste espaço que profissionais atuam para atender e salvar a vida de crianças e adultos com doenças causadas pelo garimpo ilegal.

Frente ao cenário encontrado na TI e na Casai, o relatório indica diversas medidas estratégicas de curto a longo prazo para conter e enfrentar a crise humanitária Yanomami.

Registros feitos pelo Ministério no polo base Surucucu

Reprodução

Crise Yanomami

Em janeiro deste ano, o presidente Lula esteve em Roraima para acompanhar a crise sanitária dos Yanomami. Na ocasião, ele prometeu pôr fim ao garimpo ilegal na Terra Yanomami.

A Terra Yanomami tem mais de 10 milhões de hectares distribuídos entre os estados de Amazonas e Roraima, onde fica a sua maior parte. São cerca de 30 mil indígenas vivendo na região, incluindo os isolados, em 371 comunidades.

A região está em emergência de saúde desde 20 de janeiro e, inicialmente, por 90 dias, conforme decisão do governo Lula. Órgãos federais auxiliam no atendimento aos indígenas.

As ações de desintrusão — expulsão dos garimpeiros do território — devem ser coordenadas pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, que no último dia 30 publicou a criação de um grupo de trabalho para elaborar, em 60 dias, medidas de combate ao garimpo ilegal em terras indígenas.

Com o início das ações de repressão contra a atividade ilegal, como o controle do espaço aéreo, garimpeiros tentam deixar a região.

