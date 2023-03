Ministério da Saúde inicia construção de oito banheiros na Casa de Saúde Yanomami

A Casai já conta com outros 20 banheiros, que também passarão por reformas. Ação faz parte de conjunto de estratégias do ministério. Casa de Saúde Indígena Yanomami (Casai Yanomami), em Boa Vista, Roraima

O Ministério da Saúde começou a construção de mais oito banheiro na Casa de Apoio à Saúde Indígena Yanomami (Casai), na zona Rural de Boa Vista. Ação faz parte de um conjunto de estratégias do ministério para melhorar a infraestrutura no local, que recebe os indígenas Yanomami que precisam de atendimento.

A construção dos banheiro começou nessa quinta-feira (2). A Casai já conta com outros 20 banheiros, que também passarão por reformas, de acordo com o plano de ação definido pelo Grupo Técnico de Infraestrutura do COE Local e Nacional.

Outras melhorias também já foram realizadas no espaço da Casa de Apoio, como a implantação de duas estações de lavagem de mãos, um reservatório de hipoclorito de cloro para higienização do ambiente e nove bebedouros.

Atualmente, 695 indígenas são acolhidos no espaço, sendo 369 pacientes, 283 acompanhantes e 43 Yanomami que já receberam alta. Maior território indígena do país, a Terra Yanomami enfrenta uma crise humanitária sem precedentes, com casos graves de indígenas com malária e desnutrição severa – problemas agravados pelo avanço de garimpos ilegais nos últimos quatro anos.

A ministra da Saúde, Nísia Trindade, esteve em Roraima nessa quinta-feira (2) com uma comitiva federal que acompanha o combate à crise Yanomami. Ela esteve na Casa de Saúde Yanomami (Casai), onde também funciona o Hospital de Campanha, e no Hospital da Crianças – todas essas unidades recebem indígenas doentes, principalmente com malária e desnutrição.

Nísia esteve em Surucucu, região onde há uma unidade de Saúde referência no atendimento aos Yanomami resgatados nas comunidades. Na ocasião, ela afirmou que “há um avanço importante na nutrição das crianças indígenas”.

Desde o dia 20 de janeiro, a região está em emergência de saúde pública devido ao cenário de desassistência. Desde então, o governo Federal atua para frear a crise com envio de profissionais de saúde, cestas básicas e desintrusão de garimpeiros do território.

A invasão do garimpo predatório, além de impactar no aumento de doenças no território, causa violência, conflitos armados e devasta o meio ambiente – com o aumento do desmatamento, poluição de rios devido ao uso do mercúrio, e prejuízos para a caça e a pesca, impactando nos recursos naturais essenciais à sobrevivência dos indígenas na floresta.

