Ministério da Saúde nomeia novo coordenador de Distrito Sanitário Leste

O professor e secretário municipal de saúde de Uiramutã, Zelandes Alberto Patamona, assume o cargo após Marcio Sidney Souza Cavalcante ser exonerado. Zelandes Alberto Patamona é professor e secretário municipal de saúde de Uiramutã

Reprodução/Facebook/CIR

O Ministério da Saúde nomeou o novo coordenador do Distrito Sanitário Especial Indígena Leste (Dsei-Leste). O professor e secretário municipal de saúde do município de Uiramutã, Zelandes Alberto Patamona, assume o cargo após indicação dos próprios indígenas da Raposa Serra do Sol.

A portaria foi assinada pela ministra Nísia Trindade Lima e publicada nesta segunda-feira (13). A nomeação acontece em meio a visita do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que se reuniu com lideranças indígenas e disse que é preciso demarcar terras para evitar que invasores se apoderem das áreas.

O Dsei-Leste é responsável pela saúde de indígenas de outras etnias em Roraima que não a Yanomami — que tem seu próprio distrito sanitário. Ele estava sem coordenador desde que Marcio Sidney Souza Cavalcante foi exonerado do cargo.

O novo coordenador se formou em Gestão de Turismo pelo Instituto Federal de Roraima (IFRR) e é mestre pela Universidade de Brasília (UnB). Em Uiramutã, Norte de Roraima, ele também é professor da comunidade Urinduk, na Raposa Serra do Sol.

Em janeiro deste ano, Zelandes, à convite de lideranças indígenas, integrou a comitiva de recepção ao presidente em sua primeira visita à Casa de Saúde Indígena Yanomami, no dia 21. À época, ele se mostrou preocupado com a saúde indígena “como um todo”.

“Estou confiante em relação à Saúde Indígena como um todo, pois podemos ver que as equipes do Ministério da Saúde estão empenhadas em identificar os principais problemas para resolvê-los”, afirmou o então Secretário de Saúde de Uiramutã, Zelandes.

Demarcação da Raposa Serra do Sol

Lula demarcou a terra indígena Raposa Serra do Sul em 2005, no seu primeiro mandato como presidente. A retirada dos arrozeiros da região resultou em um conflito. Em 2009, o Supremo Tribunal Federal (STF) determinou a saída dos produtores rurais da área no extremo-norte do país.

A demarcação da Raposa Serra do Sol e de outras terras indígenas foi criticada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro e seus aliados. Bolsonaro não demarcou terras indígenas nos quatro anos em que governo o país (2019-2022). Lula, que criou o Ministério dos Povos Indígenas, pretende retomar o processo de demarcações.

SAIBA MAIS:

Lideranças pedem retirada de garimpeiros dos territórios indígenas em encontro com Lula na Terra Raposa Serra do Sol

Nesta segunda-feira (13), Lula se reuniu com lideranças indígenas e disse que é preciso demarcar terras para evitar que invasores se apoderem das áreas. A declaração foi dada durante a 52ª Assembleia Geral dos Povos Indígenas de Roraima, que ocorre no Lago Caracaranã, na Raposa Serra do Sol, em Normandia, ao Norte do estado.

Leia outras notícias do estado no g1 Roraima.

Vito Califano