Ministério da Saúde nomeia novo coordenador de Distrito Sanitário Yanomami

Leandro Alves Lacerda, de 46 anos, é técnico em enfermagem, formado em história e atualmente cursa enfermagem, além disso atua na causa indígena desde 1997. Ele foi indicado pela principal liderança indígena Yanomami, Davi Kopenawa. Leandro Alves, coordenador do Dsei-Y

O Ministério da Saúde nomeou o novo coordenador do Distrito Sanitário Especial Indígena Yanomami e Yek’uana (Dsei-YY). O técnico de enfermagem Leandro Alves Lacerda, de 46 anos, assume a coordenação em meio ao combate à crise sanitária vivida pelo povo Yanomami (leia o perfil mais abaixo).

A portaria foi assinada pela ministra Nísia Trindade Lima e publicada na sexta-feira (10). Ele foi indicado para o cargo pela principal liderança Yanomami, Davi Kopenawa, e organizações indígenas.

No último dia 5 de fevereiro, o coordenador substituto que respondia pelo órgão se demitiu. Na ocasião, a ministra Sônia Guajajara chegou a anunciar uma intervenção no distrito.

O maior território indígena do Brasil passa por uma grave crise humanitária e sanitária em que dezenas de adultos e crianças sofrem com desnutrição grave e malária devido ao avanço do garimpo.

Em novembro do ano passado, o Dsei-Y foi alvo da operação Yoasi deflagrada pela Polícia Federal e o Ministério Público Federal (MPF) que investiga a suspeita de fraude na compra de remédios. O esquema criminoso deixou pelo menos 10 mil crianças indígenas sem medicamentos, apontam as investigações.

Histórico na causa indígena

Leandro Alves Lacerda trabalhou como técnico em endemias, técnico em enfermagem, microscopista. Em 1997 atuou na Fundação Nacional de Saúde e em 1999 compôs a equipe da Organização Urihi no atendimento de saúde básica do povo Yanomami.

Na criação da Secretaria Especial de Saúde Indígena, em 2010, passou a exercer função de técnico em enfermagem e depois atuou dentro no Dsei-YY como apoiador de saúde e mediador de conflitos étnicos culturais, auxiliando no diálogo entre gestão e povos Yanomami.

Ao g1, Leandro disse que pretende coordenar do distrito pautando o “diálogo e participação dos Povos Yanomami, organizações representativas, entes federados e controle social” para buscar “conduções necessária para reestruturação de algo que foi sucateado”.

“Estou ciente de que a gestão deve ser realizada frente ao que precariza as diretrizes do SasiSUS, com a certeza de que reconstrução do que foi desmontado, exigirá de todos nós representantes, cautela, responsabilidade e ações colaborativas. Estou disposto a fazer desse momento a grande retomada da força, respeito e importância das vidas dos Povos Yanomami e Yekuana”, disse.

Leandro Alves Lacerda, de 46 anos, coordenador do Dsei-YY

Situação Yanomami

A Terra Yanomami tem mais de 10 milhões de hectares distribuídos entre os estados de Amazonas e Roraima, onde fica a sua maior parte. São cerca de 30 mil mil indígenas vivendo na região, incluindo os isolados, em 371 comunidades.

A presença do garimpo, principalmente nos últimos quatro anos, na gestão de Jair Bolsonaro, provocou a disseminação de doenças, levando a um cenário de crise humanitária.

Por isso, a região está em emergência de saúde desde 20 de janeiro e inicialmente por 90 dias, conforme decisão do governo Lula. Órgãos federais auxiliam no atendimento aos indígenas.

O Ministério da Saúde afirma que a gestão de Bolsonaro (PL) não cumpriu solicitações para atender os indígenas doentes nas comunidades e estima que 570 crianças morreram de causas evitáveis nos últimos quatro anos.

Fiscais do Ibama, agentes da Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai) e da Força Nacional de Segurança Pública estão no território desde o dia 7 de fevereiro para combater o avanço do garimpo ilegal na Terra Indígena.

A operação ocorre com foco na destruição de toda estrutura usada pelos garimpeiros e para interromper o envio de suprimentos para o garimpo e o possível escoamento do minério extraído ilegalmente.

Entenda como funciona o garimpo ilegal na terra Yanomami e os danos causados na região

