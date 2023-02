Ministério discute relicitação do Aeroporto de Natal em reunião com investidores

Publicação do edital de relicitação está prevista para entrar em pauta de reunião da Anac no dia 7 de fevereiro. Data do leilão também poderá ser definida. Aeroporto de São Gonçalo do Amarante, na região metropolitana de Natal

Rayane Mainara

O Ministério de Portos e Aeroportos e a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) realizaram uma reunião com cerca de 25 investidores, entre eles representantes de concessionárias de aeroportos e empresas do setor aéreo, para discutir a relicitação do Aeroporto de Natal. O encontro aconteceu nesta quinta-feira (2), em Brasília.

Segundo a Anac, a publicação do edital de relicitação está prevista para entrar em pauta na Reunião Deliberativa da Diretoria Colegiada (Redir) do órgão, que acontecerá na próxima terça-feira (7). Na ocasião, também poderá ser definida a data do leilão.

O ministro Márcio França afirmou que existe um esforço do governo em relação à viabilidade de aeroportos regionais, que possuem um caráter de acessibilidade e de integração nacional. França ressaltou, ainda, a necessidade de se investir em mecanismos que possam baratear o custo das passagens aéreas.

“A nossa meta é duplicar a quantidade das pessoas que vão poder andar de avião e ampliar a quantidade de aeroportos estaduais”, afirmou.

Reunião com possíveis investidores apresenta oportunidades do Aeroporto de Natal

No encontro, foram apresentados os diferenciais do aeroporto, que fica localizado em São Gonçalo do Amarante, na Grande Natal, e um estudo de viabilidade para operadores aeroportuários interessados em investir na ampliação, manutenção e exploração do aeroporto.

Aeroporto deve ser relicitado até maio, disse ministro em janeiro

Presente na reunião, o prefeito de São Gonçalo do Amarante, Eraldo Daniel de Paiva, apresentou o contexto econômico da cidade e as oportunidades de crescimento.

O presidente da Anac, Juliano Noman, declarou que é importante ouvir os investidores para buscar, nessa fase de ajustes, a melhor solução para o terminal.

“Esperamos que a relicitação do aeroporto seja um marco para essa nova fase de integração do país pelo modal aéreo”, destacou.

O aeroporto

O aeroporto está a 18 quilômetros do Porto de Natal e a 30 quilômetros do centro da cidade, além de ficar próximo a estradas que fazem ligação a outras capitais do Nordeste, como João Pessoa e Recife. São Gonçalo do Amarante faz parte da região metropolitana de Natal, que tem mais de um milhão de habitantes.

Inaugurado em 31 de maio de 2014, o terminal aéreo tem capacidade para receber seis milhões de passageiros por ano. Foi o primeiro do Brasil a ser concedido à iniciativa privada, quando começaram as rodadas de concessão de aeroportos no Brasil no início da década passada.

Empresa vencedora da primeira concorrência, a Inframérica anunciou em março de 2020 a desistência do contrato, assinado em 2014, para administração do terminal.

Desde então, o processo passou por trâmites na Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), Tribunal de Contas da União, entre outras instituições.

A empresa continua operando o aeroporto, durante o processo de relicitação. No entanto, a torre de controle do tráfego aéreo passou a ser operada pela Aeronáutica em março de 2022.

