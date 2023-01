Ministério dos Diretos Humanos se reúne com lideranças Yanomami em RR: ‘cenário de insegurança’

Como providências emergenciais, a pasta vai adotar medidas de proteção para lideranças Yanomami ameaçadas. A comitiva do MDHC também vai elaborar um relatório sobre a situação dos indígenas. Comitiva se reuniu nesta segunda-feira (30) com lideranças indígenas e organizações

Uma equipe do Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania (MDHC) se reuniu, nesta segunda-feira (30), com lideranças indígenas Yanomami e organizações indigenistas para apurar possíveis violações aos direitos humanos. Os secretários afirmam que os indígenas vivem um “cenário de insegurança” no território. A reunião aconteceu no Distrito Sanitário Especial Indígena Yanomami e Yek’uana (DSEI-YY), em Boa Vista.

A comitiva do MDHC chegou em Roraima nesse domingo (29) e nos próximos dias deve elaborar um relatório sobre a situação do povo Yanomami. Como providências emergenciais, a secretária executiva Rita Oliveira adiantou que a pasta vai adotar medidas de proteção para lideranças ameaçadas.

“Nós estamos bastante preocupados com o cenário de violação dos direitos humanos, um cenário de insegurança, especialmente de lideranças indígenas […] A nossa missão agora é já encaminhar algumas providências mais urgentes de medidas de proteção e continuar o diálogo com as autoridades locais para entender onde que os equipamentos públicos estão falhando no atendimento das comunidades indígenas”, secretária-executiva do MDHC, Rita Oliveira.

Ainda hoje, a equipe se reúne com autoridades locais para investigar quais as ações do governo de Roraima e demais órgãos adotaram para conter a crise Yanomami. Entre os relatos dos Yanomami à equipe estão as queixas sobre a atuação do governo estadual.

“Nós pediremos todas as informações necessárias quanto a atuação também do Governo do Estado já que essas pessoas são munícipes, eles precisam ter todo o atendimento social, de saúde, também do estado, além claro do apoio que o governo federal tem realizado aqui”, disse o secretário nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, Ariel de Castro Alves.

Mais cedo, o governador de Roraima, Antonio Denarium (PP), disse em entrevista ao g1 que os garimpos ilegais na Terra Indígena Yanomami não são os responsáveis pela atual crise sanitária e defendeu que o governo federal crie alternativa de rendas para que os garimpeiros possam ser retirados do território.

A agenda da comitiva, que encerra na próxima quinta-feira (2), inclui visita a comunidades e uma missão na base área de Surucucu e na sede da prefeitura de Alto Alegre, município em que fica localizada a Terra Indígena Yanomami.

A missão acontece sob a orientação do Centro de Operação de Emergências em Saúde Pública (COE – Yanomami).

Situação Yanomami

Fome, desnutrição, malária, e contaminação por mercúrio: a tragédia Yanomami em Roraima

Maior território indígena do país, a Terra Yanomami está sob emergência de saúde pública em razão da desassistência aos povos Yanomami, que enfrentam nos últimos anos o avanço do garimpo ilegal e abandono do governo.

Após várias imagens e relatos de avanço de doenças na Terra Yanomami, o Ministério da Saúde declarou emergência de saúde pública para combater desassistência de indígenas no território.

O governo federal também criou o Comitê de Coordenação Nacional para discutir e adotar medidas em articulação entre os poderes para prestar atendimento a essa população.

O plano de ação deve ser apresentado no prazo de 45 dias, e o comitê trabalhará por 90 dias – prazo que pode ser prorrogado.

Após visitar a Terra Indígena, o secretário de Saúde Indígena (Sesai), do Ministério da Saúde, Weibe Tapeba, disse que o cenário é de guerra e planeja instalar dentro do território um hospital de campanha para atender os inúmeros indígenas doentes.

Autoridades locais, como o Ministério Público Federal (MPF), líderes indígenas, organizações como a Hutukara Associação Yanomami, e ambientalistas afirmam que a maior causa para se chegar ao atual caos sanitário da TI foi o avanço do garimpo, frente à omissão do estado brasileiro em assegurar a proteção do território e, consequentemente, aos Yanomami.

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, que esteve em Roraima com Lula, determinou abertura de inquérito policial para apurar o crime de genocídio e crimes ambientais na Terra Indígena Yanomami.

Na quarta-feira (25), a Polícia Federal abriu inquérito para investigar se houve crime de genocídio e omissão de socorro na assistência dada pelo governo federal aos Yanomami. A investigação foi aberta a pedido de Dino e vai tramitar em Roraima. Na sexta, foram feitas diligências na Casai.

