Ministério dos Povos Indígenas pede apoio para retirada de corpos de Yanomami assassinados por garimpeiros

Três indígenas foram assassinados nas regiões de Homoxi e Parima, onde há forte presença de garimpeiros ilegais no território. Imagens aéreas mostram dezenas de garimpeiros na terra Yanomami

O Ministério dos Povos Indígenas (MPI) pediu nessa segunda-feira (6) ações para imediatas do Ministério da Justiça para retirada dos corpos dos três indígenas assassinados por garimpeiros na Terra Indígena Yanomami.

Os corpos estão dentro de garimpos, afirma o MPI. Os assassinatos foram em Homoxi, onde garimpeiros se aglomeram na pista (assista no vídeo acima), e outros dois na região de Parima, na pista do garimpo Xiriana, outra área com forte presença de invasores.

Nesse domingo (5), a ministra dos MPI, Sônia Guajajara sobrevoou áreas no território invadidas por garimpeiros.

“O Ministério dos Povos Indígenas e a Funai já solicitaram ações imediatas do Ministério da Justiça para uma ação de retirada dos corpos, para que a família possa ao menos realizar o ritual cultural de morte, conforme exigência dos Yanomami que temem o conflito se tentarem eles próprios resgatarem os corpos”, informou a pasta.

Guajajara chegou neste domingo à base Surucucu, dentro da terra indígena, onde acompanhou as missões promovidas para levar assistência médica de emergência e suprimentos aos indígenas. Ela segue na região nesta segunda-feira, onde visita comunidades no entorno. A previsão é que ela volte à capital Boa Vista no final do dia.

Retirada do garimpo

Garimpeiros ilegais que atuam na Terra Indígena Yanomami começaram a fugir do território após o início de ações de repressão à atividade clandestina. Na última quarta-feira (1º), a Força Aérea Brasileira iniciou controle do espaço aéreo e usa aeronaves com radares superpotentes.

Vídeos que circulam nas redes sociais desde a última quinta-feira (31) mostram homens e mulheres em grupos deixando a região. Eles também têm tentando sair da região em voos clandestinos, mas não estão encontrado pessoas dispostas a buscá-los no território.

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, afirmou em rede social nesta segunda-feira (6) que determinou reforço das forças de segurança federais que atuam em Roraima para retirar garimpeiros ilegais de terras indígenas, incluindo as áreas de indígenas Yanomami.

Dino espera que a saída ocorra “em paz, sem conflitos”. Nesse domingo (5), o governador de Roraima, Antônio Denarium, pediu ajuda do governo federal para os garimpeiros ilegais que começaram a deixar as terras indígenas após o reforço das ações de segurança.

Em nota, o governo de Roraima disse ter pedido aos ministros Rui Costa (Casa Civil) e José Múcio Monteiro (Defesa) “apoio para garantir a saída desses trabalhadores que se encontram em área de garimpo e que escolheram sair daquela região de forma espontânea e pacífica”.

Crise Yanomami

Em janeiro deste ano, o presidente Lula esteve em Roraima para acompanhar a crise sanitária dos Yanomami. Na ocasião, ele prometeu pôr fim ao garimpo ilegal na Terra Yanomami.

A Terra Yanomami tem mais de 10 milhões de hectares distribuídos entre os estados de Amazonas e Roraima, onde fica a sua maior parte. São cerca de 30 mil mil indígenas vivendo na região, incluindo os isolados, em 371 comunidades.

A região está em emergência de saúde desde 20 de janeiro e inicialmente por 90 dias, conforme decisão do governo Lula. Órgãos federais auxiliam no atendimento aos indígenas.

As ações de desintrusão devem ser coordenadas pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, que no último dia 30 publicou a criação de um grupo de trabalho para elaborar, em 60 dias, medidas de combate ao garimpo ilegal em terras indígenas.

Vito Califano