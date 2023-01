Ministério elabora relatório para identificar violações de direitos humanos contra povo Yanomami

Rita Oliveira, secretária executiva do Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania, convocou reunião para definir primeiras ações em defesa dos Yanomami. Relatório deve ser entregue ao presidente Lula nos próximos dias Crianças Yanomami resgatadas no último domingo, 22 de janeiro de 2023

Weibe Tapeba/Sesai/Divulgação

O Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania (MDHC) prepara um relatório para identificar as violações de direitos do povo Yanomami. A elaboração do documento é a primeira de uma série de medidas anunciadas pelo ministro Silvio Almeida e foi definida em uma reunião convocada pela secretária-executiva da pasta, Rita Oliveira.

Durante a reunião, realizada nessa segunda-feira (23), a secretária-executiva do Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania destacou que as futuras responsabilizações serão tomadas a partir de decisões atuais, e tratou com urgência a elaboração do relatório.

“É urgente saber como está a situação dos conselhos tutelares, os serviços de saúde e, definitivamente, trabalhar no sentido de acabar com o garimpo ilegal naquela região” declarou Rita Oliveira.

Além de Rita Oliveira, participaram da reunião a secretária nacional de Promoção e Defesa dos Direitos Humanos, Isadora Brandão, ouvidor nacional dos Direitos Humanos, Bruno Renato, e representantes da Secretaria Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente.

Rita Oliveira antecipa primeiras ações para o plano de emergência em defesa do povo Yanomami

Clarice Castro – Ascom/MDHC

A elaboração do relatório foi uma das medidas anunciadas pelo ministro do MDHC, Silvio Almeida, durante visita do presidente Lula ao estado de Roraima, no último sábado, para combater à crise do Povo Yanomami.

“Estabeleceremos um diálogo interministerial para implementar o Plano Nacional de Defesa dos Defensores de Direitos Humanos e determinarei ao Ouvidor Nacional dos Direitos Humanos que vá à Roraima para que sejam relatadas as violações de direitos humanos a fim de que as autoridades tomem as providências cabíveis. Nos próximos dias apresentaremos um relatório ao presidente Lula com o detalhamento dessas medidas”, anunciou Silvio Almeida por meio de nota à imprensa.

Na reunião, Rita Oliveira reforçou a atuação da Ouvidoria Nacional dos Direitos Humanos e destacou ainda a necessidade do diálogo com instituições em Roraima, como o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), a Fundação Nacional dos Povos Indígenas e o Exército Brasileiro.

