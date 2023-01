Ministério enviará equipe a Roraima para apurar violações a direitos humanos dos Yanomami

Mais de mil indígenas foram resgatados em grave estado de saúde nos últimos dias. Comitiva do Ministério dos Direitos Humanos fará relatório para possíveis ações contra gestão Bolsonaro. Imagens liberadas pelo Ministério da Saúde mostram atendimento a indígenas Yanomami em Boa Vista

O Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania (MDHC) informou nesta quarta-feira (25) que enviará a Roraima uma equipe para apurar possíveis violações a direitos dos indígenas Yanomami.

Mais de mil indígenas em estado grave de saúde foram resgatados da Terra Indígena Yanomami nos últimos dias por equipes do Ministério da Saúde que atuam de forma emergencial em comunidades dentro da reserva.

A comitiva do MDHC também vai coletar informações para subsidiar relatório a ser entregue para autoridades nacionais e a organismos internacionais.

Entre os objetivos do relatório, está o de reunir informações para eventual tomada de providências contra Damares Alves (Republicanos-DF), senadora eleita e ex-ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos da gestão Jair Bolsonaro.

Segundo o governo, o antigo Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos recebeu, entre 2019 e dezembro de 2022, mais de duas mil denúncias envolvendo violações de direitos dos povos indígenas.

“Não bastasse tudo isso, os representantes do governo anterior ainda têm a desfaçatez de afirmar perversamente que a causa para as mortes de crianças e idosos, a desnutrição e as doenças foram causadas pela ‘política de isolamento’, reproduzindo o padrão irracional, criminoso e irresponsável que resultou em 700 mil brasileiros mortos na pandemia”, diz nota divulgada pelo Ministério dos Direitos Humanos.

O MDHC também diz que em julho de 2020, o antigo Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos foi requisitado para opinar sobre projeto de lei 1.142/2020, que tratava da adoção de “medidas urgentíssimas de apoio aos povos indígenas em razão do novo coronavírus (Covid-19)”. Na época, a pasta de Damares Alves deu parecer desfavoravelmente a proposta.

Gabinete de crise e ações

Um gabinete de Enfrentamento à Crise Humanitária em Território Yanomami será instalado para produzir um diagnóstico da situação em Roraima.

O ministério também planeja ações de abordagem educacional em direitos humanos para a população indígena Yanomami, bem como a implementação de atendimento integrado às vítimas e testemunhas de violências na região.

As atividades serão discutidas com os conselhos tutelares, órgãos do sistema de justiça, governo estadual, lideranças sociais locais e entidades representativas das comunidades a serem atendidas.

