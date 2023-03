Ministério Público do Trabalho propõe acordo para vinícolas do RS que usaram mão de obra análoga à escravidão

Negociações devem continuar na próxima semana. Empresas dizem que estão à disposição e colaborando com as autoridades. Alojamento onde trabalhadores foram resgatados em Bento Gonçalves

As três vinícolas que usavam serviços terceirizados da empresa Fênix Serviços Administrativos e Apoio à Gestão de Saúde LTDA., em Bento Gonçalves, na Serra do RS, participaram de reuniões com o Ministério Público do Trabalho na sexta (3) e no sábado (4).

Os funcionários terceirzados foram resgatados na semana passada de um alojamento em que eram mantidos em situação degradante e eram submetidos a trabalho análogo à escravidão.

O MPT apresentou às vinícolas Aurora, Cooperativa Garibaldi e Salton uma proposta de acordo com obrigações para uma possível assinatura de termo de ajustamento de conduta (TAC). De acordo com o MPT, houve disposição das empresas para avançar nas tratativas.

Uma nova audiência será marcada para a próxima semana, quando as negociações devem prosseguir.

Em nota, a Vinícola Aurora diz que “segue atuando de forma colaborativa junto às autoridades e permanece à disposição para os devidos encaminhamentos”.

A Cooperativa Garibaldi, também em nota à imprensa, disse que “vem cumprindo todas as solicitações e mantendo postura colaborativa com relação às autoridades para o andamento dos trabalhos”.

A Vinícola Salton confirma, em nota, que participou das audiências, que “está colaborando totalmente com as autoridades e que vai cumprir as determinações que forem acordadas”. “A empresa reitera seu compromisso com a sociedade e reafirma que trabalhará sem cessar para que situações como esta não se repitam”, completa.

Relembre o caso

O caso veio à tona em 22 de janeiro, quando três trabalhadores procuraram a polícia após fugirem de um alojamento em que eram mantidos contra sua vontade. Uma operação realizada no mesmo dia resgatou 207 pessoas de um alojamento no bairro Borgo onde eram submetidas a trabalho análogo à escravidão.

Os trabalhadores foram contratados pela Fênix Serviços Administrativos e Apoio à Gestão de Saúde Ltda para trabalhar na colheita da uva. A empresa oferecia a mão de obra para as vinícolas Aurora, Cooperativa Garibaldi, Salton e produtores rurais da região. A maioria viajou da Bahia para o RS. Eles afirmam que eram extorquidos, ameaçados, agredidos e torturados com choques elétricos e spray de pimenta.

O administrador da empresa, Pedro Augusto Oliveira de Santana, chegou a ser preso pela polícia, mas pagou fiança e foi solto. As vinícolas que faziam uso da mão de obra análoga à escravidão devem ser responsabilizadas, de acordo com o Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).

A maioria dos trabalhadores resgatados chegou à Bahia na última segunda-feira (27). Os demais optaram por permanecer no RS. De acordo com o MTE, todos já receberam as verbas rescisórias a que tinham direito, em um valor que, somado, ultrapassou R$ 1 milhão.

Apesar disso, a empresa rejeitou a proposta de acordo apresentada pelo Ministério Público do Trabalho (MPT) para pagamento de indenizações individuais aos 207 trabalhadores. Os representantes legais disseram não reconhecer o trabalho em condições semelhantes à escravidão.

Ufficio Stampa