Ministério Público e Polícia Civil realizam operação contra fraudes em Araraquara

Equipes cumprem quatro mandados de busca e apreensão em locais investigados por falsificação e uso de documento público. MP e Polícia Civil realizam operação contra fraudes em Araraquara (SP)

O Ministério Público e a Polícia Civil fazem uma operação contra fraudes em Araraquara (SP) na manhã desta quinta-feira (2).

As equipes cumprem quatro mandados de busca e apreensão em locais investigados por falsificação e uso de documento público.

Os mandados são cumpridos em três residências e uma distribuidora de bebidas e envolvem servidor público e particulares.

Segundo o MP, o objetivo é obter elementos que comprovem a prática dos crimes de falsificação e uso de documento público, além de impedir, perturbar ou fraudar a realização de qualquer ato do processo licitatório, peculato, inserção de dados falsos, advocacia administrativa, tráfico de influência, formação de quadrilha e lavagem de dinheiro.

O balanço da operação deverá ser divulgado em uma coletiva de imprensa no início da tarde desta quinta-feira.

