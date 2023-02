Ministério Público investiga nomeação de gerente do Atende Prudente e Câmara vota denúncia contra Ed Thomas na segunda-feira

Atende Prudente

O promotor de Justiça Marcelo Creste instaurou um inquérito civil para investigar a suspeita de cometimento de ato de improbidade administrativa pelo prefeito Ed Thomas (sem partido) e pelo servidor público municipal comissionado Vander Jonas Martins, que foi nomeado pelo chefe do Poder Executivo para ocupar o cargo de gerente executivo do Atende Prudente, um órgão que ainda está em fase de instalação na Vila Marcondes, em Presidente Prudente (SP).

A instauração do inquérito civil, nesta quinta-feira (2), foi uma resposta do Ministério Público do Estado de São Paulo (MPE-SP) a uma representação encaminhada à Promotoria de Justiça pelo vereador Mauro Marques das Neves (PODE).

Como a representação ainda imputa ao prefeito indícios, em tese, do cometimento de crime de responsabilidade, ao nomear o gerente executivo do Atende Prudente sem que o referido órgão esteja em funcionamento, o promotor Marcelo Creste remeteu cópia dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça (PGJ) do MPE-SP.

“Há, portanto, indícios do cometimento do ato de improbidade administrativa, que demanda maior e melhor instrução, pelo que instauro, com fundamento no art. 129 da CF [Constituição Federal], o presente inquérito civil”, decide Creste.

Além da apuração no âmbito do MPE-SP, a Câmara Municipal irá votar na próxima segunda-feira (6) se recebe ou não uma denúncia sobre o mesmo assunto, também formulada pelo vereador Mauro Marques das Neves, contra o prefeito.

A construção do prédio do Atende Prudente começou em 16 de dezembro de 2019 e tinha como previsão de término o dia 16 de agosto de 2020. No entanto, os serviços ainda não foram concluídos.

Na portaria de instauração do inquérito civil, Creste relata os motivos da representação feita pelo vereador segundo a qual a Prefeitura está edificando o prédio onde funcionará o órgão municipal denominado Atende Prudente, na esquina entre as ruas Marechal Floriano Peixoto e Dib Buchalla, na Vila Marcondes.

Em 7 de novembro de 2022, o prefeito nomeou Vander Jonas Martins, que até então era o chefe de Gabinete do Poder Executivo, para o cargo de confiança de gerente executivo do Atende Prudente, criado pela lei 10.960/2022.

Também em 7 de novembro de 2022, através do decreto 33.660/2022, o prefeito nomeou Vander Jonas Martins para a representação de coordenador da Junta Administrativa de Recursos de Infrações (Jari). Essa nomeação para coordenar a Jari, segundo o denunciante, garantirá a Martins a gratificação prevista no artigo 2º da lei municipal 5.300/99, equivalente a 10% da referência CC2 da tabela de vencimentos do funcionalismo público municipal, que é de R$ 4.898,13.

De acordo com o vereador, no mês de dezembro de 2022, foi paga a Vander Jonas Martins a quantia de R$ 2.449,05.

Neves cita que há forte vínculo de amizade e fidelidade entre os envolvidos, pois Vander Jonas Martins, desde quando Ed Thomas era deputado estadual, atuava como seu assessor de gabinete.

Conforme a representação enviada ao MPE-SP, a nomeação para integrar a Jari foi para compensar a redução salarial que Martins teve ao ser exonerado do cargo de chefe de Gabinete (R$ 14.141,70) e ser nomeado como gerente executivo do Atende Prudente (R$ 8.240,83).

Além disso, o vereador aponta como agravante a nomeação para cargo comissionado, com pagamento imediato de remuneração, de um órgão municipal que, de fato, ainda não existe nem tem data prevista de inauguração, o que pioraria a combalida situação financeira do município de Presidente Prudente.

O que diz Ed Thomas

Em resposta ao Ministério Público, o prefeito Ed Thomas alegou que, apesar de ainda não ter iniciado o atendimento ao público, os trabalhos internos relacionados à implantação do Atende Prudente já se encontram em estágio avançado e o servidor ocupante do cargo de gerente executivo é o responsável pela condução das providências administrativas preparatórias indispensáveis para a sua efetivação.

O chefe do Executivo observa que o cargo de gerente executivo do Atende Prudente integra a estrutura administrativa do Gabinete do prefeito e essa vinculação decorre das características específicas do órgão municipal em fase de implantação, as quais, inclusive, justificam o provimento realizado.

“Efetivamente, a unidade administrativa em questão não representa apenas a criação de mais um espaço de atendimento ao público, mas sim a implantação de um novo modelo de gestão administrativa de atendimento à população voltado, precipuamente, na migração de mais de três centenas de serviços públicos que atualmente são ofertados de maneira difusa em inúmeras repartições públicas municipais espalhadas pela cidade para um único posto de atendimento ao cidadão: o ‘Atende Prudente’”, argumenta o prefeito.

Segundo o Executivo, “essa concentração exige um esforço administrativo considerável de seleção e capacitação de servidores e profissionais terceirizados, bem como na modernização de processos, desburocratizando e simplificando protocolos administrativos atuais para oferta ao cidadão de um ambiente físico e virtual acolhedor, especializado, dotado de acessibilidade e eficiência e com o máximo aproveitamento dos recursos administrativos empregados”.

“Ocorre que esse processo de implantação demanda, necessariamente, um trabalho interno anterior ao início do atendimento ao público na unidade administrativa que vai muito além da instalação do seu mobiliário. Isto porque a centralização do atendimento exige um trabalho multissetorial que envolve todas as secretarias municipais, bem como órgãos de outras esferas estatais, e o estabelecimento de novos canais de comunicação, de processo e de protocolos”, afirma Ed Thomas.

Nas justificativas enviadas ao Ministério Público, a Prefeitura pontua que também está em desenvolvimento o trabalho de seleção de servidores dentro dos próprios órgãos administrativos que atualmente são responsáveis pela oferta do atendimento que será deslocado para o Atende Prudente, especialmente, para haver o aproveitamento da experiência já existente e por representar uma solução administrativa mais condizente com o cenário orçamentário de momento.

Ainda de acordo com a argumentação do Poder Executivo, todo esse trabalho é dotado de complexidade acentuada e, por envolver várias secretarias, exige a atuação coordenada e dialogada entre os inúmeros setores administrativos englobados para sua concretização.

Daí o porquê, segundo a Prefeitura, do provimento do cargo em comissão de gerente executivo do Atende Prudente, o qual foi criado pela lei municipal 10.960/2022, vinculado ao Gabinete do prefeito, para essa finalidade.

“Dentro deste contexto, nesta fase de implantação da unidade administrativa, cabe ao Gerente Executivo do Atende Prudente, atento às diretrizes e projetos de governo, conduzir os esforços administrativos de modernização dos processos e protocolos de atendimento, sendo especialmente responsável pela atuação dialogada entre as repartições públicas envolvidas, gerenciando a criação da estrutura administrativa do Atende Prudente, a formação de recursos humanos, a gestão dos recursos financeiros e demais providências elementares necessárias para transferências dos serviços para o novo posto de atendimento, medidas que até então não haviam sido adotadas pela gestão anterior que deu início às obras de instalação do Atende Prudente”, salienta o Poder Executivo.

Além disso, a Prefeitura também sustenta que não há ilegalidade na designação de Vander Jonas Martins para integrar a Jari, pois foi feita sob o amparo da lei 5.300/99 e de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Tribunal de Contas da União (TCU).

‘Dúvidas sobre a legalidade’

“Feita a análise dos autos, a despeito da combativa informação do prefeito municipal, constato que é caso de instauração de inquérito civil para a apuração da regularidade da conduta e de eventual dano ao erário, posto que a questão não está madura nem para indeferimento liminar da representação e tampouco para a propositura imediata de ação por ato de improbidade administrativa”, conclui o promotor Marcelo Creste.

O representante do MPE-SP considera “discutível” a legalidade de o servidor comissionado receber gratificação ou adicional de serviço. Ele cita uma decisão do Tribunal de Contas do Estado do Paraná (TCE-PR) segundo a qual “não é possível o pagamento de gratificações de natureza salarial, como adicional por tempo de serviço e encargos especiais para participação em comissões, para servidores públicos comissionados, salvo se o ocupante do cargo em comissão for servidor de carreira que tenha optado por receber a remuneração de seu cargo efetivo”, e ainda que, “por pressupor dedicação exclusiva, os cargos em comissão não podem ser acumulados com outras funções”.

Além disso, o promotor Marcelo Creste salienta que, ainda que seja legal o recebimento da gratificação, “há dúvidas sobre a legalidade da nomeação de Vander Jonas Martins para o cargo comissionado responsável por um órgão que ainda não existe”.

“Se essa nomeação é nula ou inconstitucional, a nulidade também alcança o pagamento da aludida gratificação”, pontua o promotor de Justiça.

Câmara Municipal

Na próxima segunda-feira (6), a Câmara Municipal de Prudente Prudente irá votar se aceita ou não o recebimento de uma denúncia elaborada pelo vereador Mauro Marques das Neves contra o prefeito Ed Thomas.

Neves afirma que há indícios, em tese, do cometimento de crime de responsabilidade e infração político-administrativa pelo prefeito ao nomear o gerente executivo do Atende Prudente, com as devidas atribuições criadas por lei, sem que o referido órgão esteja em funcionamento, ou seja, devidamente inaugurado e atendendo ao público.

São necessários sete votos dos vereadores para o recebimento da denúncia.

Se a denúncia for aceita, a Câmara Municipal irá criar uma Comissão Processante (CP) para conduzir o procedimento de apuração que, ao final, poderá até mesmo resultar na cassação do mandato do prefeito.

Com início às 20h, a sessão ordinária marcará, na segunda-feira (6), a volta das reuniões semanais dos vereadores após o recesso parlamentar entre os meses de dezembro de 2022 e janeiro de 2023.

Posicionamento oficial da Prefeitura

Em nota oficial ao g1 nesta sexta-feira (3), a Prefeitura de Presidente Prudente informou que os atos de nomeação do servidor Vander Jonas Martins para os cargos de gerente executivo do Atende Prudente e para a função de coordenador da Jari observaram estritamente os requisitos legais exigidos.

“Cabe ressaltar que a lei que deu origem ao cargo de gerente executivo previu que ele deve estar lotado (local em que o servidor exerce suas atividades) no Gabinete do Chefe do Executivo, e desde a sua nomeação o servidor vem desempenhando regularmente suas atribuições, entre elas: conclusão [de] vistoria das obras, implantação do sistema de tecnologia, mobiliário, treinamentos de colaboradores, sistematização de procedimentos, elaboração de Protocolos de Procedimentos Operacionais Padrão, Procedimentos Administrativos Padrão dentre outros, a fim de se atender aos princípios da administração pública e se prestar serviços de excelência a sociedade”, salientou a Prefeitura.

“A designação de servidor ocupante de cargo comissionado para função na Jari sempre ocorreu em gestões anteriores e, além de já ter sido reconhecida como válida pelo Tribunal de Justiça de São Paulo em outros casos, nunca foi objeto de questionamento, seja pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, pela Câmara de Vereadores de Presidente Prudente e nem mesmo pelo próprio Ministério Público Estadual”, concluiu o Poder Executivo ao g1.

