Ministra da Saúde chega a Roraima para acompanhar combate à crise Yanomami

Ministra da saúde desembarcou em Boa Vista nesta quarta-feira (1º) em comitiva junto com o secretário de Saúde Indígena, Weibe Tapeba. Eles devem visitar a terra Yanomami nesta quinta-feira (2). Ministra Nísia Trindade Lima visita Casai em Boa Vista para acompanhar crise Yanomami

Arquivo Pessoal/Junior Hekurari

Uma comitiva com a ministra da Saúde Nísia Trindade Lima e o secretário de Saúde Indígena, Weibe Tapeba, desembarcou em Roraima nesta quarta-feira (1º) para acompanhar os trabalhos feitos no combate à crise de saúde do povo Yanomami.

Eles desembarcaram no início da tarde na Base Aérea de Boa Vista, e logo foram para a Casa de Saúde Indígena (Casai), onde os Yanomami recebem atendimento pelo Hospital de Campanha montado combater a crise.

Em seguida a comitiva se dirigiu para o Hospital de Criança Santo Antônio, no 13 de Setembro, zona Sul de Boa Vista. O hospital recebe as crianças Yanomami em estado grave e onde está localizado a Unidade Básica de Saúde (UBS) Vanderly Nascimento de Souza.

A comitiva deverá se reunir com o governador de Roraima, Antonio Denarium (PP) no fim desta tarde. Nesta quinta-feira (2) a previsão é de que a ministra viaje para Surucucu, no território Yanomami, em um avião da Força Aérea Brasileira (FAB) e volte para Boa Vista à noite, onde ela deve embarcar para o Rio de Janeiro.

Evilene Paixão/Hutukara

Maior território indígena do país, a Terra Yanomami enfrenta uma crise humanitária sem precedentes, com casos graves de indígenas com malária e desnutrição severa – problemas agravados pelo avanço de garimpos ilegais nos últimos quatro anos.

Desde o dia 20 de janeiro, a região está em emergência de saúde pública devido ao cenário de desassistência. Desde então, o governo Federal atua para frear a crise com envio de profissionais de saúde, cestas básicas e desintrusão de garimpeiros do território.

A invasão do garimpo predatório, além de impactar no aumento de doenças no território, causa violência, conflitos armados e devasta o meio ambiente – com o aumento do desmatamento, poluição de rios devido ao uso do mercúrio, e prejuízos para a caça e a pesca, impactando nos recursos naturais essenciais à sobrevivência dos indígenas na floresta.

Vittorio Rienzo