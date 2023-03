Ministra do Meio Ambiente chega a Roraima para acompanhar ações de combate ao garimpo na Terra Yanomami

Marina Silva desembarcou neste sábado (4), na Base Aérea de Boa Vista. Ela deve conceder coletiva de imprensa na Superintendência do Ibama. Marina Silva viu cestas básicas que são distribuídas ao povo Yanomami.

A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, está em Roraima neste sábado (4) para acompanhar as operações de combate ao garimpo ilegal na Terra Indígena Yanomami.

Pela manhã, a ministra esteve na Base Aérea de Boa Vista, onde viu as cestas básicas que são distribuídas ao povo Yanomami.

Marina Silva usava uma camisa do Ibama, órgão ligado ao Ministério do Meio Ambiente. Pela noite, a ministra deve conceder uma coletiva de imprensa na Superintendência do Ibama, em Boa Vista.

Desde o dia 6 de fevereiro, o Ibama abriu as ações de repreensão ao garimpo no território indígena. À época, a força-tarefa do governo federal destruiu um avião, um trator de esteira e estruturas usadas pelos garimpeiros no apoio logístico da atividade.

Maior território indígena do país, a Terra Yanomami enfrenta uma crise humanitária sem precedentes, com casos graves de indígenas com malária e desnutrição severa – problemas agravados pelo avanço de garimpos ilegais nos últimos quatro anos.

Desde o dia 20 de janeiro, a região está em emergência de saúde pública devido ao cenário de desassistência. Desde então, o governo Federal atua para frear a crise com envio de profissionais de saúde, cestas básicas e desintrusão de garimpeiros do território.

Desde o início da Operação Libertação, em 9 de fevereiro até o dia 26, assim como a ação do Ibama contra garimpeiros, foram bloqueados R$ 41 milhões em bens, além de inutilizados ou apreendidos:

59 balsas

Duas aeronaves

Oito embarcações

27 toneladas de cassiterita

Além de geradores de energia, maquinários e equipamentos diversos para extração de minério, utensílios e insumos utilizados na atividade ilegal.

No último domingo (26), dezenas de barracas de garimpeiros, motores geradores, infraestrutura de comunicação e outros materiais voltados para a exploração ilegal de minérios em quatro acampamentos na Terra Yanomami foram destruídos.

Três dias antes da ação, garimpeiros armados furaram o bloqueio de fiscalização na Terra Indígena Yanomami e atiraram contra agentes do Ibama. Os ficais revidaram e um dos invasores foi baleado.

Os criminosos desciam o rio Uraricoera em sete “voadeiras” de 12 metros carregadas de cassiterita. O Ibama informou que os criminosos atiraram contra agentes que haviam abordado uma das embarcações.

O carregamento de minério roubado da terra indígena foi identificado por drones operados pelo Ibama. Durante o ataque, os ficais revidaram e um dos invasores foi baleado. Após o ataque, os criminosos fugiram e o garimpeiro baleado, Gelso Barbosa Miranda, de 32 anos, foi preso pela Polícia Federal no Hospital Geral de Roraima (HGR).

O ponto de fiscalização fica na comunidade indígena de Palimiú. A região é a mesma atacada por garimpeiros armados há quase dois anos, em maio de 2021. À época, houve feridos, relatos de mortes, correria de mulheres e crianças em fuga dos tiros.

A segurança da base de controle, instalada no último dia 7, é feita por agentes da Força Nacional de Segurança Pública, da Polícia Rodoviária Federal e do Ibama.

Em entrevista à GloboNews, o presidente do Ibama, Rodrigo Agostinho, afirmou que o reforço na segurança na base atacada por garimpeiros foi pedido à Polícia Federal e ao Ministério da Defesa. Ele disse que o pedido foi feito pelo Ministério do Meio Ambiente.

“A ministra Marina Silva solicitou um reforço para o Ministério da Justiça — para a Polícia Federal — e para o Ministério da Defesa. Então, esse apoio, esse suporte, foi solicitado. Ainda ontem conversei com a Polícia Federal para que a gente possa intensificar os trabalhos, para que a gente possa unir os nossos esforços, para que a gente possa, de fato, enfrentar a criminalidade ambiental” , afirmou.

O objetivo principal da base é impedir a entrada de barcos com suprimentos e equipamentos para garimpos no território Yanomami. Desde a instalação de uma barreira física com cabos de aço, no último dia 20, nenhum barco carregado seguiu em direção aos garimpos.

A instalação faz parte da ofensiva contra os invasores iniciada no dia 6 de fevereiro, quando foi deflagrada a operação para retomar o controle da Terra Yanomami.

