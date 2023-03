Ministro Alexandre Padilha visita escola oferecida para campus do Instituto Federal em Ribeirão Preto

Chefe das Relações Institucionais esteve neste sábado (11) na Escola Municipal Celso Charuri, no bairro Planalto Verde. Expectativa é que aulas comecem no segundo semestre de 2024. O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha

José Mariano/SRI

O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, visitou, na manhã deste sábado (11), a Escola Municipal Dr. Celso Charuri, um dos locais que a Prefeitura de Ribeirão Preto (SP) ofereceu ao Instituto Federal para abrigar o primeiro campus da instituição na cidade.

Segundo comunicado emitido pela reitoria do Instituto Federal de São Paulo (IFSP), a previsão é de que as aulas no futuro campus comecem no segundo semestre de 2024. (veja abaixo)

Na visita, o ministro foi acompanhado pelo secretário municipal de Educação, Felipe Elias Miguel, e por políticos como os deputados deputados federais Baleia Rossi (MDB) e Ricardo Silva (PSD), além dos vereadores Alessandro Maraca (MDB) e Duda Hidalgo (PT).

“Fizemos uma visita pela manhã em uma das áreas que pode receber o Instituto Federal em Ribeirão Preto. O presidente Lula [PT] quer retomar a ampliação dos institutos federais, e Ribeirão Preto tem um potencial enorme do ponto de vista tecnológico, do setor serviços, do setor da indústria e do agronegócio. E o governo federal quer ter, aqui em Ribeirão, uma nova oferta de serviço tecnológico para os jovens”, disse o ministro.

Logo depois, Padilha participou de uma reunião com o prefeito Duarte Nogueira (PSDB) e secretários municipais, no Centro Administrativo José de Magalhães.

Já na Câmara Municipal, ele se encontrou com prefeitos de cidades que integram o Consórcio dos Municí­pios da Mogiana (CMM). Na ocasião, foram discutidas pautas como o financiamento à saúde e a ações de obras e infraestrutura.

Outros possíveis locais

A vistoria técnica para avaliação da Escola Celso Charuri, no bairro Planalto Verde, deve acontecer nas próximas semanas, informou a administração municipal. No início do mês, o secretário municipal da Casa Civil, Alessandro Hirata, afirmou que a preferência é que o IF funcione em uma instalação municipal.

Isso deixa longe do páreo o antigo colégio Metodista, que suspendeu as atividades em 2022 após problemas financeiros e que era apontado como um desses locais. Além da Escola Celso Charuri, uma unidade do Sesi é candidata a receber o campus.

Previsão

De acordo com nota divulgada na sexta-feira (10) pelo IFSP, uma comissão técnica de engenharia deve ser montada até 17 de março para avaliar prédios públicos ou privados que a Prefeitura se dispõe a oferecer como contrapartida para instalação da unidade.

Conforme o cronograma estipulado, a reitoria deve enviar ao Ministério da Educação (MEC), até abril de 2023, ofício com a exposição de justificativas para embasar a futura emissão de portaria de funcionamento do campus.

“A expectativa de prazo para a conclusão das ações supramencionadas é dezembro de 2023, com perspectivas de início de atividades administrativas e acadêmicas no segundo semestre de 2024”, termina a nota.

Pauta é antiga

As tratativas começaram em 2013, quando a então prefeita Dárcy Vera (sem partido) chegou a assinar um termo de compromisso para garantir um campus do IF na cidade, que seria na antiga fábrica de tecidos Cianê-Matarazzo, mas as conversas não avançaram e foram retomadas em 2023.

Carlos Trinca/EPTV

